"Telecamere contro l’abbandono di frigoriferi"

La zona di Paganico continua ad essere un’area sensibile per l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. I residenti della zona tornano a segnalare le difficili condizioni di via dell’Arpino che sembra non trovare pace. "Dopo l’opera di ripulitura che Ascit rifiuti ha realizzato nella zona – avvisano i cittadini – ci sono nuovi arrivi quasi quotidiani. Sacchi neri con ripieni di materiale misterioso, bidoncini stracolmi e soprattutto elettrodomestici rotti. Anzi giugno per Capannori sembra essere il mese dei frigoriferi. Ne sono stati abbandonati un discreto numero in zona". Già alcuni giorni fa su La Nazione avevamo segnalato dei frigoriferi abbandonati nel padule, ma le segnalazioni sono proseguite: "Con ogni probabilità – commentano i residenti di Paganico, giugno deve essere il periodo in cui fioriscono i frigoriferi, perché ne sono spuntati abbandonati al cimitero e poi anche via dell’Arpino. Ascit li ha puntualmente rimossi, ma forse c’è qualche azienda che sta smaltendo in questo modo gli elettrodomestici ritirati, come spesso accade in cambio di quelli nuovi". Gli abitanti della zona chiedono il controllo con le telecamere in modo da poter colpire i furbetti dei rifiuti, che vista la vicinanza all’autostrada potrebbe anche venire da fuori zona.

B.D.C.