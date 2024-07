La magia di Tedua incanta. Musica, versi e tanta energia per i diecimila in piazza

Lucca, 3 luglio 2024 – Primo “sold out“ in piazza Napoleone, con diecimila fan scatenati, uno vicino all’altro, ai piedi del palco dove Tedua ha messo in scena il suo “Paradiso tour“. Uno show che non ha certo deluso chi ha aspettato anche ore e ore prima di entrare, chi lo ha già visto tante volte e chi invece lo ha visto ieri sera per la prima volta. La voglia di ascoltare le parole e quella di lasciarsi andare alla musica si sono equivalse, con quasi tutti i brani cantati praticamente all’unisono dalla platea e il via a saltare e a ballare appena il ritmo lo ha consentito. Ed è vero che per i più giovani, in stragrande maggioranza, questa non è altro che l’esperienza normale di un concerto, occasione sì per godersi da vicino l’artista che si ama, ma anche per stare tutti insieme, conoscersi e identificarsi come partecipanti al “rito“.

Tedua durante lo show e, in alto, i fan entusiasti per lo spettacolo (foto Alcide)

A proposito di rito, è stato proprio “La Divina Commedia“, l’ultimo progetto discografico del rapper/trapper genovese, il centro dello show, in particolare il remaster “Paradiso“ appena uscito, con i brani “Beatrice“, “Paradiso II“, “Kill Bill“, “Parole vuote“, “Mare calmo“. Non sono mancate ovviamente le tracce che lo hanno reso uno dei più amati in Italia: “Lingerie“, “Wasabi 2.0“, “ Malamente“ e “Red light“. Lo spettacolo scorre veloce, corredato anche da effetti scenici e immagini “sparate“ sui tanti schermi disponibili: questo non sorprende, vista la poliedricità del personaggio.