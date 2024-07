Lucca, il concerto di Tedua tra Inferno e Paradiso. Pronta la carica dei 10mila

Lucca, 3 luglio 2024 – Nella serata di mercoledì 3 luglio piazza Napoleone saluterà il suo primo “sold out“ di questa edizione del Lucca Summer Festival, grazie a Tedua. Il rapper genovese arriva qui dopo il grande successo ottenuto a Milano, dove ha totalizzato 58mila spettatori in due giorni consecutivi, duettando tra gli altri con Lazza, Sfera Ebbasta e Angelina Mango: nient’altro che una conferma della lunga serie di date nei palazzetti andate praticamente subito esaurite nella scorsa stagione invernale.

Anche al Summer i biglietti sono letteralmente evaporati in pochissimi giorni e stasera sotto il palco si ritroveranno fan provenienti da tutta Italia, per la maggior parte giovani e giovanissimi, ma non solo.

Ritenuto uno dei migliori esponenti della scena nazionale, Tedua si inquadra anche nel movimento trap, facendo uso di autotune.

Tedua è pronto a un grande concerto a Lucca. I biglietti per lo spettacolo sono andati esauriti in pochissimo tempo. E' il primo sold out della stagione per il Lucca Summer

In particolare, il suo più recente progetto discografico “La Divina Commedia“ è stato senza dubbio uno degli album rivelazione del 2023, certificato sei volte disco di platino e accolto dal pubblico con enorme entusiasmo. Ed è proprio “Il Paradiso“ il nome di questo tour estivo nel quale trovano ampio spazio i brani più recenti ma che include anche le altre hit più amate dal suo pubblico.

Personaggio poliedrico, Tedua, all’anagrafe Mario Molinari, nato nel 1994, ha anche affrontato la macchina da presa: nel 2022 è tra gli attori del documentario “La nuova scuola genovese“ di Claudio Cabona, per la regia di Yuri Dellacasa e Paolo Fossati, in cui viene narrato il filo rosso che lega il cantautorato ligure alla scena hip hop affermatasi dagli anni 2000. Nello stesso anno è apparso anche nel film “L’ombra di Caravaggio“ di Michele Placido.

Da ricordare nche il sodalizio artistico con il celebre fotografo statunitense David LaChapelle, autore di tutte e tre le copertine realizzate per “La Divina Commedia“: Tedua è stato infatti scelto come protagonista della mostra di LaChapelle “Stations of the Cross“, incentrata sulla Via Crucis.

Il rap torna dunque prepotentemente sul palco del Summer, che ha sempre avuto un occhio di riguardo per questo genere e che venerdì ospiterà un altro esponente di primo piano, quel Geolier che ha rischiato di vincere il Festival di Sanremo 2024.