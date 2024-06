Lucca Summer Festival, una partenza super: e dopo Eric Clapton attesi gli 80mila per Ed Sheeran

Lucca, 4 giugno 2024 – Una partenza col botto per questa edizione del Lucca Summer Festival. Quasi ventimila spettatori per lo show inaugurale di Eric Clapton che domenica sera sugli spalti delle Mura ha incantato il pubblico con la sua chitarra. Una chitarra che ha colpito anche per la scelta dei colori della bandiera della Palestina, che non sono certo passati inosservati. Schivo, introverso, poco incline a gesti empatici verso il pubblico, Clapton da sempre parla solo attraverso la sua chitarra e l’ha fatto anche stavolta. Un’ora e mezza di musica straordinaria, nonostante le 79 candeline appena spente.

Tra il publico anche Zucchero, Beppe Grillo, Andrea Scanzi e Gianluca Grignani. I fortunati hanno potuto notare anche Elle Macpherson, 60 anni, supermodella, attrice e imprenditrice australiana, soprannominata The Body (il corpo), compagna del virtuoso chitarrista di Clapton, Doyle Bramhall II.

«E’ stato fantastico iniziare così – sottolinea Mimmo D’Alessandro – e se ne sono accorti anche al Tg1 che ha dedicato allo show di Clapton a Lucca un bellissimo servizio, come emblema della stagione dei concerti estivi. Una partenza di qualità, Eric Clapton ci ha donato qualcosa che che fa parte della storia della musica. E a Virgin Radio, che mi ha intervistato ho parlato anche di un altro artista rock, un certo Giacomo Puccini che il 28 giugno sarà diretto dal Maestro Riccardo Muti...".

Occhi puntati ora su sabato 8 e domenica 9 giugno per il doppio show di Ed Sheeran, sempre sugli spalti, con qualche novità tecnica e numeri da capogiro.

"Siamo da tempo al tutto esaurito per un totale di 80mila spettatori in due serate. Del resto sono gli unici due concerti italiani di questo straordinario artista che ha dato l’esclusiva proprio a Lucca. Metteremo sugli spalti maxi schermi più grandi e anche dei delay audio e video a metà della zona concerto per rendere più visibile e godibile lo show, vista la capienza di 40mila spettatori".

Le prevendite generali di questa edizione ormai hanno spazzato tutti i record precedenti e sfiorano quota 200mila biglietti. "Sì, stanno andando molto bene. Tantissime date – sottolinea D’Alessandro – sono esaurite da mesi: le due dei Duran Duran, Tedua, gli Smashing Pumpkins con Tom Morello, Rod Stewart, Lenny Kravitz, ma anche Tedua, Calcutta. E anche gli altri concerti stanno andando molto bene. Credo che sia un cartellone di qualità e trasversale tra i generi musicali, che piace sia ai giovanissimi che a un pubblico più esperto".