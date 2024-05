Un’estate di concerti in Toscana: i festival e gli eventi imperdibili

Firenze, 26 maggio 2024 – Il profumo di gelsomino nell’aria non tradisce. E’ quasi estate. Insieme al mare, al sole e all’abbronzatura non vedete l’ora di vivere una nuova stagione di concerti. Sotto al palco, occhi alcielo, in bocca il sapore di birra che si mischia alla salsedine e con la mente sgombra per fare spazio alla musica. Allora vediamo quali sono i più importanti appuntamenti di questa estate toscana.

Firenze Rocks

Due giornate di puro rock che danno il via ufficiale all’estate fiorentina e la rendono più rovente che mai. Se il buongiorno si vede dal mattino, la sveglia sia il Firenze Rocks.

Giovedì 13 giugno saliranno sul palco della Visarno Arena di Firenze i Bob Vylan prima degli Avenged Sevenfold, headliner della giornata, che faranno ritorno sei anni dopo la loro ultima esibizione in Italia e con un’unica tappa nel nostro Paese. Protagonisti anche I Bowling for Soup, band punk rock del Texas, e i Cemetery Sun.

Sabato 15 giugno gli headliner saranno i Tool, che tornano in Italia dopo cinque anni di assenza. La giornata vedrà anche i The Struts, i dEUS e i Night Verses.

Lucca Summer Festival

Grande estate anche per Lucca che vivrà, tra Piazza Napoleone e le Mura, due mesi intensi, all’insegna della musica italiana e internazionale. Il Lucca Summer Festival è una garanzia. Si parte il 2 giugno con l’attesissimo Eric Clapton, a 18 anni dalla sua ultima esibizione su quel palco e con un’unica data italiana. One shot.

Doppia data per Ed Sheeran, l’8 e il 9 giugno, dopo che il primo concerto ha registrato sold out in tempi record. Il 30 giugno sarà la volta di Swedish House Mafia. Il mese di luglio avrà i ritmi serrati: il 3 luglio salirà sul palco Tedua, il 5 luglio Geolier, il 6 luglio The Smashing Pumpkins + Tom Morello, il 7 luglio la leggenda Rod Stewart.

Giusto qualche giorno per riprendere fiato e si riparto l’11 luglio con Calcutta, il 12 luglio torna l’intramontabile Lenny Kravitz, il 15 luglio toccherà all’unica (almeno per ora) artista donna in calendario, Diana Krall. Si prosegue il 16 luglio con John Fogerty; il 18 luglio toccherà a Salmo & Noyz spettinare la piazza. Il 19 luglio sarà la volta di Mika, e poi ancora Sam Smith il 20 luglio; bis anche per i Duran Duran, padroni del palco il 21 e il 23 luglio; il 24 luglio il microfono passerà nelle mani di Toto + Marcus Miller, per poi finire il 26 luglio sotto gli iconici occhiali da sole di Gazzelle.

La Prima Estate a Lido di Camaiore

Ogni volta è come se fosse la prima. Il parco Bussoladomani, per due weekend di giugno, diventa il Coachella della Versilia. Più piccolo, ma dal cuore grande.

Si inizia con una scossa di energia (anche più di una): il 14 giugno con Jane's addiction, Dinosaur Jr., Sleaford Mods e Motta.

La sera successiva, il 15 giugno, evento speciale con Kama Kama History, un omaggio a uno dei locali e dei simboli più amati della Versilia, punto di riferimento per la musica house ed elettronica degli anni ’90. Alla console si daranno il cambio: Dj Ralf, Francesco Farfa, Mario Scalambrin, Stefano D'andrea, Davide Benedetti | Christiano.

Il 16 giugno serata alternativa con i Phoenix e poi 2manydjs DJ SET e Venerus.

Secondo e ultimo weekend: il 21 giugno si balla con Peggy Gou, e poi ancora sul sound di Anotr e Todd Terje. Il 22 giugno si riprende fiato con Paolo Nutini, Michael Kiwanuka, Black Country, New Road e Swim School.

Pronti ad accelerare di nuovo per chiudere, il 23 giugno, con Fontaines D.c., Kasabian

Shame e Wu-Lu.

Mont’Alfonso sotto le stelle

Non solo la costa regala gioie, Mont’Alfonso sotto le stelle attira ogni anno grandi nomi e grande pubblico. Quest’anno non sarà da meno. La Fortezza delle Verrucole di San Romano in Garfagnana apre le porte il 30 luglio con i Musici di Francesco Guccini, che per decenni hanno condiviso con il noto e amato cantautore tour e progetti. Dal 3 agosto si cambia location e ci si trasferisce a Castelnuovo di Garfagnana, nella Fortezza di Mont’Alfonso. Il primo appuntamento è con Antonello Venditti. Il 5 agosto spazio agli Inti-Illimani, la band sudamericana arriva insieme al cantautore fiorentino Giulio Wilson. Piccola pausa dalla musica per concedersi due risate con la “strana coppia” Giorgio Panariello e Marco Masini, il 7 agosto. “Mordere il cielo” è il titolo della conferenza spettacolo di Paolo Crepet, l’8 agosto.

Ritorna la musica il 12 agosto con Alfa, reduce dal successo sanremese. Le luci dell’alba di ferragosto, il 15 agosto alle 4,45, si intrecceranno alla note delicate e soavi di Rita Marcotulli.

E ancora, il 17 agosto sale sul palco l’ironia di Paolo Ruffini, con il suo cavallo di battaglia di doppiaggi in vernacolo livornese “Io? Doppio!”. Grande entusiasmo per il concerto di Roberto Vecchioni, il 20 agosto. Il 22 agosto, invece, l’aria si fa più seria con Roberto Saviano e il recital “Appartenere - La vita intima del potere criminale”. Si chiude a suon di tango, il 24 agosto, con una serata a ingresso libero insieme all’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta.

Pistoia Blues festival

Musica ricercata, storytelling d’autore, blues e folk tra Piazza Duomo, la Fortezza Santa Barbara e il Teatro Bolognini. Questo è il Pistoia Blues festival.

A rompere il ghiaccio, il 4 luglio, sarà la band americana dei Calexico. L’8 luglio gli unici e inimitabili Elio e Le Storie Tese. Doppio spettacolo l’11 luglio con il soul di Mario Biondi e il jazz di Dee Dee Bridgewater; e il 12 luglio con la classe dei progetti dell’enfant prodige Matteo Mancuso e di Mark Lettieri degli Snarky Puppy. Il 13 luglio toccherà al figlio di Greg Allman con il Devon Allman Project. Ma non è tutto. Per la sezione Storytellers due appuntamenti con il cantautorato italiano: il 7 luglio con uno dei principali esponenti della nuova generazione, Tommaso Paradiso, mentre il 13 luglio con un big della musica italiana, Antonello Venditti.