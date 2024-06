Clapton-mania a Lucca, tanti vip presenti: da Grillo a Zucchero

Lucca, 2 giugno 2024 – Il primo concerto del Lucca Summer Festival è da sempre un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica, che si riversano nella città delle Mura per i grandi concerti. Il via alle danze dell’edizione 2024 è affidato ad Eric Clapton, un gigante della storia della musica, per uno show da non perdere.

Anche per questo sono tanti i vip che non hanno voluto perdere l’occasione di vedere il mitico musicista dal vivo. Presenti a Lucca, infatti, anche il cantante Zucchero, Beppe Grillo e il giornalista Andrea Scanzi, insieme ai 20mila appasionati che hanno affollato l’area sotto le Mura storiche di Lucca.