“Clapton is God”, tutto pronto per l’inizio del Summer Festival

Lucca, 2 giugno 2024 – “Clapton is God”, scrito sulla vetrina di un negozio di dischi del centro di Lucca, ricordando lo slogan che ha accompagnato tanti anni del celebre artista. Perché stasera Eric Clapton aprirà ufficialmente le danze di quello che è a tutti gli effetti uno dei festival muscial più importanti d’Italia, il Lucca Summer Festival.

Una rassegna che andrà avanti fino alla fine del mese di luglio, e vedrà protagonisti artisti di fama internazionale come i Duran Duran e Sam Smith, ma anche Tedua, Calcutta e Gazzelle. Una festa per tutta la città di Lucca, che è pronta a vivere le emozioni dei grandi concerti, con quell’atmosfera magica che si respira nella città delle Mura quando si accendono le luci e i decibel si alzano sempre di più.

Saranno più di 16mila gli spettatori per il concerto di apertura, stasera alle 21 sotto alle Mura storiche, nonostante il maltempo che si sta abbattendo in queste ore su Lucca, con una forte pioggia che sta bagnando la città. Nonostante questo, come ogni estate, il Summer promette di regalare grandi emozioni a tutti i fan, che arriveranno da ogni parte d’Italia e non solo. Dopo Eric Clapton, appuntamento a sabato 8 e domenica 9 giugno per una doppia data, già sold out, di Ed Sheeran.