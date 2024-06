Lucca: “Il festival, finalmente!”. Pienone per Clapton, entusiasti i commercianti

Lucca, 3 giugno 2024 – Il Lucca Summer Festival regala un’atmosfera carica di aspettative e fermento. Già nei giorni scorsi le vie del centro storico si sono animate da un vivace via vai di turisti e residenti, pronti ad immergersi anche in serate di musica e divertimento. "Ogni anno il festival porta una ventata di aria fresca e un’ondata di persone che animano le strade. - raccontano i dipendenti del ristorante InPasta di Corso Garibaldi -. Per noi è un periodo molto intenso ma anche estremamente gratificante. Lavoriamo tutto l’anno con il turismo, ma è chiaro che mai come in questi mesi il flusso sia intenso".

"Il Summer è da sempre il polmone della città, - raccontano Piero e Francesca Maccari della pizzeria Skianto in via Vittorio Veneto - e quest’anno sembra durare molto di più. Turismo c’è, affluenza pure, noi siamo pronti e anche molto felici, cerchiamo solo personale. È sempre bello poi poter ospitare grandi nomi della musica nella nostra città".

"Quando la nostra città ospita così tanti artisti non si può essere che grati - racconta René Bassani, dello Sky Stone & Songs - non vedevo l’ora che la stagione dei concerti cominciasse, perché è una fortuna averli qui. Ho iniziato con la vetrina a tema, ovviamente su Clapton...".

"Il Summer valorizza la città in maniera esponenziale, ha una cassa di risonanza inaspettata. - afferma Michele Marchi del Bacaro del Collegio in via Veneto - . Questo è il nostro secondo anno, perché abbiamo aperto poco più che un anno fa, e per noi è emozionante avere l’opportunità di ascoltare artisti di fama mondiale a 20 passi dal nostro locale. Speriamo solo che venga raccolta la proposta di tutta via Vittorio Veneto di mettere una cartellonistica per le attività, così da non passare in secondo piano. Per il resto non vediamo l’ora". E ora spazio alla musica!