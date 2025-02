Teatro e mostra. Doppio evento per il “Ricordo“

Sarà inaugurata sabato a Palazzo Guinigi, alle ore 16, una mostra a ingresso libero dedicata all’Esodo giuliano-dalmata. La mostra dal titolo “Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente”, è curata dall’ANVGD-Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. La mostra sarà allestita al piano terra del Palazzo, con orario 10-19. Protagonista della mostra è la vicenda della Frontiera Adriatica e dei 350.000 italiani rimasti alla fine della guerra al di là della cortina di ferro, i quali decisero di lasciare tutto, di abbandonare per sempre la loro amata terra, pur di non sottostare al giogo del regime comunista jugoslavo.

La storia e le storie d’intere famiglie, uomini, donne, giovani e vecchi che partendo dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, di contro all’oppressione della dittatura comunista scelsero la libertà ed ebbero poi la forza di ricostruirsi una vita e di integrarsi in Italia, in Europa e nei Paesi più lontani del mondo. La mostra si inserisce negli appuntamenti organizzati dal Comune di Lucca per il Giorno del Ricordo — istituito nel 2004 per mantenere viva la memoria sulle stragi delle Foibe e sul dramma dell’Esodo giuliano-dalmata — che vedrà anche la messa in scena dello spettacolo “Giulia” alla Casa del Boia l’8 febbraio alle ore 11 e la commemorazione presso il Real Collegio il 10 febbraio alle ore 11.

In occasione del Giorno del Ricordo, il Comune di Lucca organizza infatti anche uno show teatrale gratuito (fino a esaurimento dei posti disponibili), che si terrà sempre sabato alle 11 alla Casa del Boia di via dei Bacchettoni. L’evento è patrocinato dal Comitato 10 Febbraio e dall’ANVGD - Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Lo spettacolo si intitola “Giulia”, creato da Teatro Impiria. Giulia è la bambina protagonista di uno spettacolo che corre leggero su diversi piani temporali - gli anni della guerra, gli anni Settanta, l’estate scorsa - in un accartocciarsi di eventi, personaggi, storie ed emozioni. Uno spettacolo corale, con 12 attori in scena, che vuole appassionare, sorprendere, ricordare. E che non vuole spiegare tutto, ma dar spazio alle emozioni e al ricordo.