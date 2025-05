Piano strutturale integrato. Via libera alle osservazioni dal consiglio di Altopascio

Approvate in consiglio comunale ad Altopascio le controdeduzioni alle osservazioni e ai contributi portati dagli Enti sul Piano Strutturale Intercomunale che riguarda i Comuni di Capannori (capofila), Altopascio, Porcari e Villa Basilica. Tutto ciò a seguito dell’adozione che il civico consesso dei vari territori hanno già ratificato e che rappresenta una fase diversa dalla definitiva approvazione che dovrà arrivare. Prima però era necessario l’esame delle risposte alle osservazioni. Quando tutti e 4 i Municipi avranno espletato questa procedura, lo step successivo sarà informare la Regione e la convocazione della Conferenza Paesaggistica. Infine l’approvazione finale.

Scendiamo nel dettaglio tecnico con la delibera del consiglio. Nei termini previsti sono pervenute 444 osservazioni complessive, di cui 292 relative al Comune di Capannori, 56 relative alla cittadina del Tau, 76 relative al Comune di Porcari, 8 per quello di Villa Basilica e 8 relative ad aspetti sovracomunali. Da segnalare che: tra le 444 osservazioni arrivate, 4 sono state presentate dagli uffici dei Comuni interessati e sono trattate con le osservazioni ed i contributi acquisiti dagli altri Enti, altre non sono da recepire, in quanto duplicati di osservazioni, o istanze relative al procedimento di VAS, Valutazione Ambientale Strategica, o integrazioni di documenti per osservazioni già presentate, o erroneamente trasmesse in modo da non renderne possibile la valutazione.

Quindi, su 444 osservazioni, 432 sono da recepire. L’iter, pur con diversi passaggi da adempiere, sembra dunque procedere. C’era preoccupazione da parte di imprese e privati cittadini che, a causa dei ritardi, la Regione aveva in pratica previsto un cartellino giallo ai Comuni, tagliando loro gli oneri di urbanizzazione e quindi bloccando o diminuendo la possibilità di rilasciare autorizzazioni edilizie. Massimo Stefanini