Il rendiconto della gestione “E’ possibile spendere tanto ma bene e tenendo i conti in ordine“

"In tre anni abbiamo mostrato che è possibile spendere anche tanto, ma bene e tenendo i conti in ordini": il sindaco Mario Pardini è molto soddisfatto del rendiconto 2024 del Comune di Lucca che è stato presentato ieri mattina a Palazzo Orsetti. Lo schema del rendiconto della gestione è stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale e inizierà il suo iter nella terza commissione consiliare, per approdare poi in consiglio comunale per la sua definitiva approvazione. I numeri parlano di un risultato di amministrazione di 68,9 milioni di euro, con un avanzo libero di 10,5 milioni di euro che ha permesso di aumentare gli investimenti su opere e servizi ai cittadini.

I settori su cui sono state principalmente aumentate le risorse sono quelli su sociale, sicurezza, ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade, sport, istruzione, patrimonio e cultura, considerati leve fondamentali per il benessere collettivo. La gestione dell’esercizio finanziario 2024 ha visto l’aumento di importanti investimenti, che sono stati potenziati dall’amministrazione comunale utilizzando da una parte risorse proprie (13,3 milioni di euro) e ricorrendo in parte all’indebitamento, che tuttavia resta bene al di sotto delle potenzialità dell’Ente (2,31% rispetto al limite del 10%).

"I dati del rendiconto – dichiara il sindaco Mario Pardini – confermano, se ce ne fosse bisogno, la gestione attenta, politicamente responsabile e solida di questa amministrazione. Nel 2024 abbiamo finanziato grandi opere infrastrutturali essenziali per il futuro della città, come il primo lotto dell’asse suburbano e la rotatoria di Salicchi, contestualmente abbiamo investito ulteriori risorse per migliorare i servizi al cittadino già attivi, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, il tutto tenendo d’occhio la gestione prudente delle risorse a disposizione. Gli investimenti saranno potenziati, da una parte sul fronte del territorio e della sua tutela, con ad esempio ulteriori 1,3 milioni di euro che spenderemo per la bonifica e messa in sicurezza di frane e 600.000 euro che si aggiungeranno al budget previsto per le asfaltature; dall’altra saranno aumentati gli investimenti strategici in ambito sociale, sportivo e sul patrimonio del Comune - per un totale di circa 3 milioni di euro - e sulla sicurezza". E i risultati raggiunti permetteranno nuove spese e nuovi investimenti, a cominciare proprio da quelli nel sociale e per la sicurezza dove sono in arrivo nuove telecamere.

"Oltre al rifinanziamento del bonus natalità – spiega l’assessore al Bilancio Moreno Bruni – fra gli altri interventi previsti mi preme sottolinearne due in modo particolare. Come avevo dichiarato in consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, la quantità dell’avanzo libero a disposizione è tale che ci permette di aumentare di 400.000 euro la cifra già stanziata per il contributo degli affitti per il 2025. Con questa operazione riteniamo di poter dare una risposta adeguata a quei cittadini che si trovano in una momentanea e parziale situazione di difficoltà economica, mentre contemporaneamente portiamo avanti l’impegno dell’amministrazione comunale nel recupero delle case di risulta, così da far scorrere le graduatorie e sistemare un numero crescente di famiglie bisognose di una casa. Metteremo poi in campo un intervento significativo nel campo della sicurezza, aumentando l’investimento di 500.000 euro anche per l’acquisto di telecamere di videosorveglianza, che dopo un’attenta analisi saranno collocate nei punti più sensibili del territorio comunale. Il nostro intento è stato e rimane quello di non lasciare indietro nessuno e, al contempo, di aumentare il senso di sicurezza di tutti i cittadini".

Fabrizio Vincenti