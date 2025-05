Confcommercio ricorda Maria Camilla. Fontanella della ’Veneta’

1Confcommercio Imprese per l’Italia "ha appreso con profonda commozione la notizia della scomparsa di Maria Camilla Fontanella (nella foto) “anima” della storica Gelateria La Veneta di via Vittorio Veneto e autentico simbolo col suo garbo del commercio lucchese". "Con la scomparsa della signora Maria Camilla – affermano il presidente e la direttrice di Confcommercio, Ademaro Cordoni e Sara Giovannini – se ne va un altro pilastro del nostro commercio. Col suo sorriso e la sua gentilezza ha servito il gelato a intere generazioni di lucchesi, diventando a suo modo un’istituzione per il tessuto produttivo e sociale cittadino".

Cordoni e Giovannini ricordano come la Gelateria La Veneta sia da tanti anni associata a Confcommercio, col marito di Mila – Dino Arnoldo, scomparso nel 2018 – che in passato ha fatto anche parte della Commissione Centro Storico, uno degli organismi dell’associazione e che, in virtù della sua lunga carriera di imprenditore, ha ricevuto il premio Aquila di Diamante di 50 & Più Associazione. Il presidente e la direttrice, a nome dell’intera struttura di Confcommercio, esprimono alla famiglia di Maria Camilla Fontanella le più sentite condoglianze.

La signora era originaria di Belluno — dove riposa anche il marito Dino Arnoldo, scomparso nel 2018 — e lì lunedì si terranno i funerali. Fino a oggi (sabato), fanno sapere i figli Mara e Pierpaolo, chi lo disidera potrà farle un ultimo saluto alla sala del commiato della Croce Verde sulla via Romana all’Arancio.