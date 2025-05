Sostenibilità e turismo. Dalla Camera di Commercio 8 milioni per le imprese

LUCCAOltre 8 milioni di euro investiti a sostegno dell’economia del territorio: è questo il bilancio degli interventi realizzati nel 2024, che fanno della Toscana Nord-Ovest l’area con la Camera di Commercio più attiva della Regione in termini di risorse messe in campo. Una cifra record quella destinata agli interventi mirati su sostenibilità, digitalizzazione, transizione energetica, lavoro, turismo e internazionalizzazione. Settori dove la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest non si è limitata a intervenire, ma ha generato risultati concreti e apprezzati, dando prova di un’azione strategica, efficace e di impatto reale sul territorio.

"I numeri dimostrano l’impegno concreto della Camera nel sostenere lo sviluppo economico e la competitività delle imprese, con una visione strategica basata su innovazione, sostenibilità e semplificazione", dichiara Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. I risultati vanno oltre ogni più rosea aspettativa che potevamo nutrire con la creazione del nuovo ente con una capacità di intervento molto superiore a quella delle tre Camere cessate sommate insieme. A questi numeri vanno aggiunti gli investimenti, tra cui l’avvio dell’efficientamento della sede di Lucca, dove la mole di investimenti necessaria per la ristrutturazione, sta portando a valutare anche soluzioni alternative".

In particolare, su Sostenibilità Ambientale e Digitalizzazione, attraverso i bandi specifici, sono stati erogati 3.191.994,59 euro di voucher a 627 imprese, attivando investimenti in innovazione per oltre 7.000.000 di euro. Accanto ai contributi a fondo perduto, un’intensa attività formativa con l’organizzazione di 59 eventi con oltre 1.500 imprese coinvolte, contribuendo all’incremento della maturità digitale del sistema produttivo delle tre province del 7,2% rispetto al 2023. Per quanto riguarda la Transizione Energetica e CER, grazie al coordinamento della Fondazione ISI, si sono svolti ben 22 eventi informativi che hanno coinvolto oltre 2.200 tra imprese, professionisti, enti e istituzioni sul tema della creazione e gestione delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Sull’Internazionalizzazione è invece attivo un servizio di consulenza integrata per supportare le imprese che si vogliono affacciare ai mercati esteri.

Capitolo Turismo: con oltre 1,7 milioni di euro di risorse investite nelle tre province su 120 eventi promozionali realizzati in collaborazione con Associazioni di categoria, Centri Commerciali naturali, Comuni e fondazioni di promozione, l’investimento sul settore turistico è il secondo per risorse destinate e i numeri continuano a crescere.

Sulla delicata questione della Domanda/Offerta di Lavoro, le aziende continuano a non trovare le figure professionali di cui necessitano, in 1 caso su 2. Un divario tra competenze richieste e disponibili ormai superiore al 50% che la Camera monitora e prova a gestire con progetti di orientamento, alternanza scuola-lavoro e laboratori di robotica che hanno coinvolto 5.950 studenti.

Servizi Digitali: la digitalizzazione dei servizi camerali punta al servizio a domicilio, con la riduzione di un terzo della presenza fisica agli sportelli, già contenuta, entro il 2025. Infine, efficienza Amministrativa con l’attenzione ai fornitori che la Camera paga in 15 giorni dalla data fattura e l’attenzione a chi paga il Diritto annuale che è stato reinvestito in misura del 104% negli interventi sull’economia.