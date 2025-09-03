Teatro “Alberto Bambi“. Via al restyling. Lavori da 600mila euro

Presentato dall’amministrazione comunale di Coreglia Antelminelli un importante progetto di ristrutturazione e riqualificazione relative al piccolo gioiello territoriale rappresentato dallo storico Teatro "Alberto Bambi", incastonato nel centro del capoluogo. Il Teatro rappresenta spazio molto vissuto dalla comunità, locale, con un forte valore identitario, oltre a essere palcoscenico di numerosi eventi e di una partecipata stagione di prosa nel periodo primaverile e invernale. Per queste ragioni, l’amministrazione di Coreglia guidata dal sindaco Marco Remaschi, ha deciso di investire sul suo miglioramento, presentando un progetto di riqualificazione e valorizzazione con risorse complessive pari a 600 mila euro. L’operazione ha incassato il parere favorevole della Soprintendenza e ottenuto le necessarie risorse grazie all’aggiudicazione di un bando sui beni culturali della Regione Toscana e al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ai quali si è poi aggiunta una piccola compartecipazione da parte dello stesso Comune.

"Nonostante sia stato oggetto di interventi piuttosto recenti – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici del comune di Coreglia Antelminelli Emilio Volpi – l’immobile necessita di interventi migliorativi dal punto di vista funzionale, impiantistico e anche prettamente estetico. I progettisti stanno ultimando le pratiche per presentare il progetto esecutivo che dovrebbe essere approvato a settimane. Dopodiché si provvederà a dare avvio immediato all’affidamento dei lavori È previsto l’ampliamento del palco, la creazione di locali oggi assenti, quali la biglietteria e un palchetto per la regia , oltre alla la realizzazione di una nuova pavimentazione interna e esterna. Verranno, infine, eseguite opere propedeutiche a risolvere esigenze architettoniche e di sicurezza antincendio". "Vogliamo fare di questo edificio – ha aggiunto Lara Baldacci, assessore alle Politiche Culturali di Coreglia – un autentico teatro con tutti gli allestimenti necessari per ospitare, sulla scia di quanto fatto finora, iniziative culturali di alta qualità e all’altezza del borgo che le ospita".

Fio. Co.