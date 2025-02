Taxi di comunità il servizio sarà esteso

Il servizio di trasporto gratuito ‘Taxi di Comunità’, attivo per la zona sud del territorio, sarà esteso a tutto il comune. Nei primi sette mesi sono state ben 135 le persone, soprattutto anziane che lo hanno utilizzato. Il taxi di comunità ha l’obiettivo di facilitare lo spostamento di chi non ha una rete familiare, ha problemi di salute o ha particolari condizioni socio-eonomiche, nel raggiungere la sede comunale, i patronati e altri uffici pubblici, ma anche l’ospedale San Luca o il Campo di Marte, i distretti socio-sanitari di Capannori, grazie alla collaborazione delle associazioni del terzo settore che fanno da riferimento per le diverse zone: Fonte del Sorriso (tel. 353 4136392) e Donatori di sangue (tel. 353 3384169) per le frazioni di Pieve di Compito, San Ginese, San Leonardo in Treponzio, Colle di Compito, Castelvecchio di Compito e Ruota; Misericordia di Massa Macinaia (tel.0583 90232) e Croce Verde di Guamo (tel. 0583 467713) per Coselli, Badia di Cantignano, Vorno, San Giusto di Compito, Massa Macinaia e S.Andrea di Compito; Auser Capannori (tel. 347 0354691) e Misericordia di Capannori (tel. 0583 936771) per Parezzana, Tassignano, Colognora, Verciano, Toringo, Pieve S. Paolo, Capannori e Paganico. "Siamo molto soddisfatti dei risultati del servizio – afferma l’assessora alle politiche sociali, Silvia Sarti (foto) – attivato nella prima fase nella zona sud, perché meno provvista di mezzi pubblici e più lontana dai più importanti uffici. Ora abbiamo deciso di estenderlo all’intero territorio, affinché tutte le persone, che per diversi motivi hanno difficoltà a spostarsi in autonomia possano raggiungere i luoghi dove poter usufruire di servizi essenziali".