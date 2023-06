Tampona auto in sosta. Poi aggredisce gli agenti

Lucca, 3 giugno 2023 – Ha dato in escandescenza prima con gli agenti della polizia municipale, ferendone tre, e poi anche in ospedale. Qui, però, in qualche modo sono riusciti a contenerlo e a evitare che aggredisse anche altre persone. È stato denunciato a piede libero l’uomo, di origini straniere, che ieri pomeriggio poco prima delle 17, era nell’auto che ha tamponato un’altra parcheggiata facendola finire all’interno di un canale. Teatro di questa scena quasi paradossale è stato il quartiere di San Marco, poco fuori dalle Mura cittadine. Erano circa le 16.50, l’uomo stava viaggiando insieme a un’altra persona quando, per motivi ancora da chiarire, sono andati a scontrarsi violentemente contro una Panda in sosta nelle vicinanze del condotto pubblico. Dal forte impatto l’utilitaria, per fortuna senza nessuno all’interno, ha terminato la carambola nell’acqua, poi trasportata dalla corrente, si è incastrata sotto a un ponticello.

Per liberarla è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che, per imbragarla e portarla nuovamente sulla strada con l’autogru hanno dovuto chiudere il canale. Le persone presenti al momento dello scontro, e che quindi hanno visto tutta la scena, hanno chiamato la polizia municipale.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto per effettuare i consueti rilievi, la tensione è salita e non di poco. Difficile dire anche chi dei due fosse alla guida, perché di fronte agli agenti pare che abbiano iniziato a darsi le colpe a vicenda. Sta di fatto che l’uomo, poi denunciato appunto, è andato in escandescenza con i vigili. Avrebbe avuto atteggiamenti aggressivi e deliranti, nonché minacciosi, e avrebbe colpito due agenti che, trovandosi in difficoltà, hanno quindi chiesto aiuto ai colleghi del nucleo di sicurezza urbana. Quando la seconda macchina è arrivata, l’uomo era sempre su di giri e se la sarebbe presa con un terzo vigile. In qualche modo, però, sono riusciti a fermarlo e a portarlo in ospedale.

Qui avrebbe proseguito con minacce e deliri vari, rendendo tutto più complicato. Una volta contenuto è stato quindi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rimesso in libertà.

Tere.Sca.