Paura a Lucca, auto finisce nel canale dopo uno scontro

Lucca, 1 giugno 2023 – Un brutto incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi,1 giugno, a Lucca. Erano le ore 16 e 50 quando una squadra di Vigili del fuoco, coadiuvata dall'autogru del comando di Lucca, è intervenuta in via San Marco per un incidente che ha visto un'auto scontrarsi con un'altra vettura parcheggiata nei pressi del condotto pubblico.

L'auto urtata è stata quindi sbalzata all'interno del canale e si è andata ad incastrare sotto ad un ponticello. Per far sì che la vettura potesse essere imbragata e quindi tolta dal condotto, si è resa necessaria la chiusura del canale, a seguito della quale l'auto potrà essere rimossa e riportata sul piano stradale.

Fortunatamente non risultano persone rimaste ferite nell'incidente, ma il conducente è stato tratto in fermo dalla polizia municipale. L’intervento di soccorso da parte dei vigili del fuoco che lo stanno conducendo è ancora in corso.

Maurizio Costanzo