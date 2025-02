"Sua figlia è in stato di fermo". Anziana non cade nel tranello e fa smascherare i truffatori

Nelle ultime settimane in provincia di Lucca si sono verificate diverse truffe agli anziani e decine di tentativi con la consueta tecnica del sedicente carabiniere e avvocato. Grazie alla campagna informativa avviata dall’Arma, con numerosi incontri organizzati per sensibilizzare ad un fenomeno in preoccupante crescita, sono state evitate decine di truffe in tutta la provincia. Sono stati realizzati oltre 80 incontri nei comuni della provincia, coinvolgendo circa 5.700 persone e fornendo loro consigli utili per prevenire anche le truffe più insidiose.

Un esempio concreto dell’efficacia di questa collaborazione si è verificato nei giorni scorsi a Pieve Fosciana. Un’anziana residente ha ricevuto la ormai nota telefonata di un sedicente Carabiniere, che la invitava a consegnare denaro e preziosi a un emissario inviato a casa sua. Il truffatore sosteneva che il denaro servisse per pagare la cauzione della figlia, trattenuta in caserma dopo un grave incidente stradale. Seguendo le raccomandazioni fornite durante gli incontri informativi, la donna non è caduta nel tranello e ha immediatamente allertato i Carabinieri della Compagnia di Castelnuovo. La segnalazione tempestiva ha permesso di attivare un’operazione coordinata con tutte le pattuglie presenti sul territorio. Poco dopo, i militari hanno rintracciato due sospetti: si tratta di due giovani di origine campana, fermati a bordo di un’auto noleggiata a nome di un prestanome. Incapaci di fornire una spiegazione plausibile sulla loro presenza in zona, sono stati sottoposti a perquisizione. L’analisi dei loro telefoni ha fornito elementi utili che hanno portato alla loro denuncia, anche in relazione a un tentativo di truffa avvenuto pochi giorni prima nella provincia di Firenze.