Studio Danza. Spettacolo di successo

Lo spettacolo di fine anno dei centri professionali Studio Danza e Artis’t, diretto con passione e maestria da Ilaria Pilo, è stato davvero un evento strepitoso e emozionante. La serata, svoltasi al Teatro Alfieri, intitolata ‘Ricordami‘, ha conquistato il pubblico con la sua magia, la sua energia e la profondità dei temi trattati. Le coreografie, create da un team di maestri preparati e professionali, tra cui la stessa direttrice Ilaria Pilo, seguita da Francesca Del Cima, Veronica Giannotti, Brigitta Carnicelli, Daniele Cervino, Ilaria Bani, Lucia Pia Pascarella e Lucrezia Lunardi, sono state vere e proprie opere d’arte, capaci di coinvolgere e emozionare.

"Particolarmente memorabile - spiega la direttrice - è stata la terza parte, che quest’anno ha raggiunto vette di stupore e commozione. La rappresentazione ispirata al film della Disney Coco già presentata in primavera al Cinema Eden, ha portato in scena un’atmosfera magica, con coreografie scenografie e costumi di altissimo livello, degni di grandi teatri. Un viaggio emozionante tra valori, sogni e legami inscindibili, che ha saputo toccare il cuore di tutti gli spettatori. Il finale, poi, ha acceso l’attenzione e le emozioni di tutti, con la scena che ha celebrato l’amore come forza che vince sempre. Una serata magica che testimonia la forza e la bellezza di questa arte".

"Questo 29° anno di attività – aggiunge Pilo – si chiude con tanti successi e obiettivi raggiunti, con grande soddisfazione e gratitudine da parte di tutti. In attesa dei festeggiamenti per il traguardo dei 30 anni a ottobre, le lezioni i colloqui per le nuove iscrizioni e gli impegni estivi continuano con entusiasmo e passione".

Dino Magistrelli