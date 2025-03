Sport e amicizia: team vincente: "Anche la storia ce lo insegna"

Lo sport ha il potere di farci sentire liberi e felici, ci dà la possibilità di giocare con gli amici e conoscerne di nuovi, divertirci insieme e imparare a lavorare in squadra. Ma quello che è ancora più incredibile è che lo sport ha il potere di unire le persone, anche nei momenti più difficili, quando tutto sembra andare male, perché quando giochiamo non importa da dove veniamo o quale sia il colore della nostra pelle, quello che è importante è dare il massimo in quello che stiamo facendo.

Gli atleti greci si sfidavano in gare di corsa, lotta ed altre discipline, ma sempre con lo spirito di onorare gli dèi, infatti, come abbiamo avuto modo di studiare durante le lezioni di storia, nel periodo delle Olimpiadi veniva dichiarata un periodo di pace, anche chiamato tregua olimpica, in cui ogni guerra e ogni conflitto doveva cessare per tutta la durata dei giochi.

Oggi le Olimpiadi sono diventate un simbolo di pace e di unità tra i popoli. Nella storia dello sport abbiamo avuto modo di vedere diverse volte gesti di solidarietà, ma quello che più ci ha colpito e di cui abbiamo parlato molto in classe è stata la vicenda tra i due atleti Jesse Owens e Luz Long.

Alle Olimpiadi del 1936, un ragazzo tedesco Luz Long aiutò Jesse Owens, giamaicano, con dei consigli grazie ai quali si riuscì a qualificare e successivamente a vincere. I due si abbracciarono e corsero insieme lungo tutto lo stadio, instaurando una grande sintonia che si trasformò in una bellissima amicizia.

A seguito di questi eventi, Hitler, che voleva creare un popolo di razza ariana, e che aveva avvertito varie volte nel corso dei giochi Luz di prendere le distanze dal “ragazzo nero”, decise di punirlo mandandolo in guerra dove morì, nel 1941.

Prima di partire per la guerra Luz Long sapeva che sarebbe presto diventato padre, ma consapevole che non avrebbe conosciuto suo figlio, scrisse al suo amico Jesse per chiedergli di andare un giorno a conoscerlo, per raccontargli tutta la loro storia, e di come lo sport abbia avuto il potere di unire due uomini apparentemente molto diversi, ma in realtà molto simili.

Quindi, soprattutto nei momenti difficili e tristi della vita, dobbiamo ricordarci che lo sport ha il potere di unire le persone e farle sentire meno sole.

In conclusione, lo sport è davvero una cosa speciale, capace di farci sentire tutti amici; anche se a volte la guerra cerca di dividerci, l’amicizia che nasce dal gioco è qualcosa che neppure la guerra può distruggere.