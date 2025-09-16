Solidarietà ed inclusione. Dalla squadra di Pontecosi un messaggio di pace per Gaza

Lo sport, in questo caso specifico il calcio, visto oltre i confini del miglioramento dell’attività motoria, delle personali abilità psicofisiche, della competizione tra squadre, che si allenano giornalmente per poi affrontarsi cercando di emergere nei loro gironi di appartenenza e crescere in tifoseria e sponsor. Alla base della nostra storia che racconta il nuovo progetto nato intorno agli impianti sportivi del "Don Guglielmo Muccini" di Pontecosi, siamo in Garfagnana nel comune di Pieve Fosciana, le parole d’ordine sembrerebbero invece essere altre; si parla di solidarietà, inclusione, messaggi sociali da divulgare, sprone per ritrovarsi tutti insieme come una famiglia, per crescere e invitare alla partecipazione e alla condivisione di intenti comunitari.

Nasce così, la nuova squadra dell’Asd Pontecosi Lagosi amatori, presidente il noto Carlos Alfredo Bartolomei, che ha appena debuttato nel campionato AICS provinciale con maglie dove è stampato il logo del "Progetto per Gaza" dove è in atto la tristemente nota emergenza umanitaria e lanciato una raccolta fondi per le famiglie palestinesi. L’ispirazione viene da lontano e si rifà all’iniziativa che intorno al 2016, con partenza effettiva nel campionato amatori UISP Garfagnana nella stagione 2018-1, fece tanto "rumore" e cioè la nascita in loco di una squadra multiculturale denominata "United Colours Fc".

"Anni fa esisteva in Garfagnana, negli impianti sportivi del "Don Guglielmo Muccini" di Pontecosi, una squadra multiculturale che si chiamava "United Colours" dedicata alla gioia del gioco del calcio e all’integrazione di ragazzi africani immigrati presenti sul territorio – ricorda il presidente Bartolomei –. Oggi e sempre negli stessi luoghi, alcuni di quei ragazzi immigrati, che nel frattempo sono cresciuti e si sono inseriti stabilmente nel tessuto sociale e lavorativo della nostra Valle, con altri ragazzi che amano il calcio, iniziando dal mister Marco Pardini, vera anima del progetto, e dal capitano Daniele Salotti, hanno dato vita ad una squadra amatori che militerà nel campionato AICS provinciale. l’Asd Pontecosi Lagosi amatori, lo scorso sabato ha giocato la sua prima partita di coppa contro la compagine dei "Gatti Matti" Colognora Pariana, informa ancora Bartolomei. "Alla fine della partita – racconta – si sono resi necessari i rigori, che hanno dato la vittoria alla squadra di Colognora. A vincere la palma della solidarietà è stata però la nostra squadra, che ha dato il via a una raccolta fondi per le famiglie di Gaza, "ospitandone" anche un apposito logo sulle maglie".

Fio. Co.