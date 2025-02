Saranno rinforzate le strade ‘alternative‘

Procedono i lavori per rendere le strade Chifenti-Corsagna e Particelle-Corsagna il più facilmente percorribili in vista della chiusura della SS 12 del Brennero prevista a partire dal 18 febbraio.

"Sono partite le diverse ordinanze - spiega il sindaco Patrizio Andreuccetti - con le quali abbiamo invitato i cittadini proprietari di occuparsi del taglio delle piante pericolose. L’impegno e la collaborazione degli interessati sono stati massimi: ci tengo a ringraziare ogni persona che ha agito e che agirà per il senso di responsabilità dimostrato. Contemporaneamente, gli operai del Comune - prosegue il sindaco - stanno ultimando la pulizia delle zanelle e dei fossi lungo la strada. L’intervento da 6 milioni che Anas condurrà sulla scogliera tra il Ponte del Diavolo e Chifenti è importante per la sicurezza di tutto il nostro territorio".

A giorni, infine, il Comune procederà con le asfaltature nei punti più deteriorati: un intervento da circa 20 mila euro per il quale verranno poi chiesti ristori e finanziamenti proprio ad Anas. A partire dal 18 febbraio il tratto di strada tra il Ponte del Diavolo e Chifenti resterà chiuso per 90 giorni per consentire agli operai di Anas di intervenire con il posizionamento di micropali che serviranno a dare stabilità alla nuova scogliera. I mezzi di soccorso, durante l’apertura del cantiere, potranno passare, mentre i mezzi pesanti dovranno passare dal ponte Lera e dal ponte di Calavorno. Il traffico leggero potrà passare da Calavorno o da Corsagna. Al termine dei 90 giorni sarà istituito un senso unico alternato per ulteriori 90 giorni.