Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Lucca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sondaggio elezioni ToscanaCorruzioneSagre ToscanaMuore a 17 anniPaesi da visitare: UmbriaCocaina
Acquista il giornale
Cronaca"Sanità, diritto per tutti non un privilegio per pochi"
21 set 2025
FABRIZIO VINCENTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Lucca
  3. Cronaca
  4. "Sanità, diritto per tutti non un privilegio per pochi"

"Sanità, diritto per tutti non un privilegio per pochi"

lucca "I cittadini toscani hanno diritto ad una sanità efficiente, accessibile e vicina ai territori": lo affermano in una nota Massimiliano...

Massimiliano Simoni, già candidato sindaco di Pietrasanta, è ora candidato capolista nelle file della Lega a trazione Vanancci

Massimiliano Simoni, già candidato sindaco di Pietrasanta, è ora candidato capolista nelle file della Lega a trazione Vanancci

Per approfondire:

lucca

"I cittadini toscani hanno diritto ad una sanità efficiente, accessibile e vicina ai territori": lo affermano in una nota Massimiliano Simoni, candidato al consiglio regionale per la Lega, e da Elisa Montemagni, deputata leghista, che insieme sottolineano la necessità di riportare la sanità al centro delle priorità politiche regionali. Liste d’attesa infinite o chiuse, pronto soccorso sovraffollati, servizi territoriali ridotti al minimo da una legge regionale scellerata – spiega Simoni – voluta dal Pd. Non è accettabile che chi vive nelle aree periferiche o montane debba percorrere decine di chilometri per una visita specialistica o per una prestazione essenziale".

Considerazioni a cui Montemagni aggiunge la necessitò di voltare pagina.

"La Lega – sottolinea la parlamentare - ha già portato a Roma le istanze della Toscana, ma serve una svolta anche a livello regionale. Occorre investire sul personale medico e infermieristico, potenziare la medicina territoriale, aprire nuovi poliambulatori e garantire servizi di base in tutti i comuni compresi quelli più periferici". I due esponenti leghisti sottolineano come la salute non sia solo un tema sanitario, ma anche sociale ed economico: è un investimento per il futuro ma serve utilizzare in modo mirato i fondi europei e nazionali. "Le risorse ci sono – sottolineano – ma vanno gestite con trasparenza ed efficacia, senza sprechi. Le priorità devono essere chiare: ridurre le attese, garantire la presenza di medici di base in tutti i comuni, rafforzare la rete ospedaliera e migliorare i servizi per anziani e disabili. Con Matteo Salvini e Roberto Vannacci vogliamo costruire una Toscana che non lasci indietro nessuno. La sanità deve tornare ad essere un diritto per tutti, non un privilegio per pochi".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

SanitàLega