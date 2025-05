Salanetti, interrogazione Fd’I alla Camera

La questione dell’impianto di riciclo di pannoloni, pannolini e scarti tessili che dovrebbe sorgere a Salanetti a Capannori, ma sul confine con Porcari, sbarca alla Camera dei Deputati. Questo per la collaborazione del capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, Vittorio Fantozzi (foto), con il parlamentare FDI Alessandro Amorese. "Abbiamo seguito dall’inizio questa vicenda che ha presentato fino da subito elementi contraddittori e forti preoccupazioni per gli aspetti ambientali e sanitari – dichiarano Amorese e Fantozzi -, oltre che per la piega politica che ha preso. È indubbio, infatti, che a fronte di decine di anni in cui la sinistra ha tenuto lontano ogni impianto che chiudesse il ciclo dei rifiuti, evitando tante penalizzazioni economiche sotto forma di addizionali regionali che hanno colpito i cittadini e le imprese, ora accade il contrario. "La sinistra della Piana di Lucca – proseguono i due esponenti del partito della Meloni - spinge per una realizzazione in tempi brevi dell’impianto proposto da Retiambiente, nonostante diverse controindicazioni, come la chiusura dell’unico impianto analogo esistente in Italia e l’estrema vicinanza con il centro abitato di Porcari. Tutti elementi che dovrebbero suggerire cautela, che in questo caso viene assolutamente superata, e quindi diventa necessario da parte nostra portare alla valutazione di organi superiori la procedura e l’intenzione. Siamo convinti - concludono Fantozzi e Amorese - che non realizzare l’impianto di pannoloni a Salanetti sarebbe un grande contributo alla salute e all’ambiente di tutta la Piana di Lucca". Una vicenda che continua a far discutere molto, anche se nelle ultime settimane non ci sono particolari novità. Ma.Ste.