Rotatoria Borgo Giannotti. Operai al lavoro di notte

LUCCACantiere anche in notturna alle nuove rotatorie che devono sorgere nei pressi del ponte di Monte San Quirico. Nelle scorse notti, la ditta incaricata dei lavori ha provveduto a rimuovere i cordoli della vecchia rotatoria all’intersezione con Borgo Giannotti e predisporre i temporanei new jersey in plastica in orario notturno per creare meno disagi possibili. Sul posto, anche l’assessore ai Lavori Pubblici, Nicola Buchignani. "Si cerca di anticipare i tempi – spiega – e dare meno disagi possibili di pomeriggio, con questi lavori sono stati rimossi tutti i cordoli, al loro posto ecco i new jersey per costruire una delle due rotatorie, una volta iniziati i lavori al poggio dove verrà spostato l’argine, un ringraziamento va alla ditta". I lavori alla doppia rotatoria, iniziati a febbraio scorso, avranno una durata di circa dieci mesi e un quadro economico di spesa (compresa la progettazione) di circa 850mila euro. L’attuale fase dei lavori è quella più delicata, ovvero la rimozione e ricostruzione dell’argine del fiume che sarà posizionato circa sette metri più dietro rispetto alla attuale posizione, proprio per garantire la maggiore fluidità del traffico. L’operazione sarà eseguita in più tappe: prima la rimozione di una parte (quella superiore) dell’attuale argine e la contestuale costruzione di una parte del nuovo; poi, una volta effettuati tutti i collaudi del caso, si potrà rimuovere totalmente il vecchio avendo la certezza che eventuali piene del Serchio sarebbero fermate dal nuovo argine. Un lavoro che vedrà spostare centinaia di metri cubi di terra sia già presente sia portata da una cava. Poi si passerà alla costruzione della seconda rotatoria a goccia all’altezza di dove ora ne è già presenta una, protagonista di numerosi incidenti e code e dove temporaneamente sono stati messi i new jersey in queste notti.

Fabrizio Vincenti