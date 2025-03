Rinnovato il direttivo della pro loco di Spianate che starà in carica quattro anni. Si sono svolte le elezioni per stabilire le cariche del consiglio. Questo l’esito: presidente, confermato per il terzo mandato consecutivo, Giancarlo Orsi. Vice Barbara Birindelli, segretario Veronica Orsi, cassiere Maurizio Ciampi. Poi i consiglieri che sono: Luciano Savoni (ex presidente dei Fratres e da decenni nel volontariato della frazione più popolosa di Altopascio), Lorena Fini, Stefano Ricciarelli, Bruno Terreni, Valentina Ciociola.

"Continueremo a lavorare come volontari per il bene della comunità, - ha commentato il presidente Orsi, – sempre impegnati come al solito, nel segno della continuità per allestire iniziative che possano portare gente e creare benefici al paese. Questo rappresenta sempre l’obiettivo principale. Inoltre quando c’è stato da aiutare qualcuno in difficoltà non ci siamo mai tirati indietro". L’appuntamento clou sarà senza dubbio, per l’ennesima volta, la sagra della polenta che per 15 giorni, fino a Ferragosto, richiamerà migliaia di persone. La pro loco, curiosamente esiste solo a Spianate. Nel capoluogo altopascese, infatti, è sparita da anni e nessun tentativo di riportarla in vita ha avuto successo. A Spianate, invece, pro loco, centro commerciale naturale, Fratres riescono a convivere per allestire manifestazioni di vario genere.

L’associazionismo che funziona, con la sagra, ma anche le festività natalizie con il villaggio incantato che è una sinergia con Fratres ed altre realtà locali.

Ma.Ste.