(Ri)chiude il Brennero: "Ma c’è chi dice no"

Ieri pomeriggio la Prefettura ha convocato una riunione del COV per informare i gli enti locali che da domani la SS12 del Brennero verrà chiusa per l’ultimazione del cantiere in località Chifenti. Alla riunione ha partecipato il Comune di Bagni di Lucca, quello di Borgo a Mozzano, Anas, Provincia e le forze dell’ordine. Ne dà notizia il sindaco di Bagni di Lucca, nonché presidente dell’Unione dei comuni della Media Valle, Paolo Michelini. "Come sindaco ho immediatamente fatto presente, insieme al collega Andreuccetti di Borgo a Mozzano, che questa chiusura, senza adeguate misure preventive, rischia di creare un disagio assoluto. Tutto il traffico sarà deviato sulla SR445 attraverso la Fegana dove è già presente un semaforo che inevitabilmente paralizzerà la viabilità verso Lucca e la Garfagnana e viceversa".

"Pur riconoscendo la necessità di mettere in sicurezza la SS12 – continua il primo cittadino – ho chiesto con forza che, prima della chiusura, vengano attuate misure urgenti di sicurezza sulla SR445 a Calavorno, permettendo lo scorrimento del traffico nei due sensi di marcia e che il cantiere sul Brennero lavori anche nelle ore notturne per ridurre il disagio. Tuttavia, nonostante le nostre richieste, l’Anas ha ribadito che la chiusura non è negoziabile e ritengo che avrà conseguenze sul territorio e sulla vita di chi ogni giorno percorrerà queste strade. Non sono d’accordo che decisioni di tale impatto vengano prese senza tenere conto delle reali necessità del territorio".

"Sarebbe fondamentale un intervento statale, del Governo, in sostegno ad Anas per potenziare il cantiere, così da modificare tempi e modi d’azione", è l’appello del sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti.

Marco Nicoli