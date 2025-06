Recupero ex vivai Testi ”Area verde strategica”

“Con l’inizio dei lavori agli ex vivai Testi restituiamo ai lucchesi uno spazio verde strategico. Si tratta di un segnale concreto dell’impegno della maggioranza per la tutela e la valorizzazione delle Mura, il nostro principale monumento”.

Lo dichiarano i capigruppo delle forze di maggioranza in consiglio comunale: Elvio Cecchini (lista civile), Alessandro Di Vito (Forza Italia), Lido Fava (Fratelli di Italia), Lorenzi Del Barga, Massimo Fagnani (Lega) e Stefano Pierini, secondo cui adesso “La partenza dei lavori segna un risultato storico, così il parco delle Mura urbane diventa omogeneo”.

“Si tratta di uno spazio – dicono i capogruppo – che da troppo tempo versava in condizioni di abbandono e che ora torna a far parte del disegno urbano e storico del nostro parco monumentale”.

L’area dell’ex Vivaio Testi, che si estende per una superficie complessiva di 3,3 ettari fra viale Carlo Del Prete e gli spalti già collegati alle Mura, è stata acquistata dal Comune per un importo di 482.750 euro. In questa prima fase, i lavori prevedono la rimozione di vegetazione infestante, materiali inerti, vecchie recinzioni e impianti irrigui dismessi. Le aree in stabilizzato saranno riconvertite a verde, e l’intera zona sarà inserita nella gestione ordinaria del taglio dell’erba sugli spalti. Un agronomo forestale collaborerà alla mappatura e alla valutazione delle piante esistenti.

“L’intervento non prevede nuove edificazioni né modifiche strutturali – proseguono i capigruppo delle forze che sostengono la maggioranza – Sarà mantenuta la continuità paesaggistica con il resto del parco delle Mura, nel pieno rispetto del valore storico e ambientale dell’area. La scelta è chiara: nessuna trasformazione invasiva, solo la volontà di restituire alla città uno spazio aperto, curato e coerente con la vocazione monumentale del sito”.

“Il recupero dell’ex Vivai Testi - concludono i Capigruppo di maggioranza - rappresenta quindi un altro tassello fondamentale nella cucitura del parco delle Mura urbane, che acquista omogeneità, bellezza e accessibilità, riaffermando il suo ruolo centrale nella vita quotidiana e nella memoria collettiva dei lucchesi”.