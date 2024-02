Sgombero Real Academy. Il proprietario si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco

Lucca, 8 febbraio 2024 – Grande paura questa mattina all’impianto sportivo di San Cassiano a Vico a Lucca. Il proprietario della società Real Academy, che aveva in gestione l’impianto, ha minacciato di darsi fuoco quando sono sopraggiunti sul posto i funzionari comunali, che volevano riappropriarsi delle chiavi della struttura. La concessione degli impianti, infatti, era stata revocata la scorsa estate ma già due tentativi di rientrare in possesso dei locali erano andati a vuoto.

Il proprietario quindi, questa mattina intorno alle ore 9, si è cosparso di benzina minacciando di darsi fuoco di fronte ai funzionari, che hanno immediatamente avvertito le forze dell’ordine. L'uomo avrebbe chiesto di poter parlare con il sindaco di Lucca Mario Pardini o con l'assessore allo sport Fabio Barsanti, brandendo un accendino. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, che in un momento di distrazione dell’uomo hanno usato l’estintore per fermarlo. In seguito la Polizia municipale è riuscita a bloccarlo e a portarlo al comando.