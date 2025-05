Una piazza per Bertieri. Vergemoli ricorda il segretario comunale

Intitolata la locale Piazza delle Pianelle a Vergemoli, borgo montano noto come vecchia sede comunale prima dell’accorpamento con il comune di Fabbriche di Vallico e la nascita di Fabbriche di Vergemoli, ufficialmente istituita il 1° gennaio del 2014, a un personaggio molto amato e compianto dalla comunità locale e non solo: lo storico segretario comunale Silvano Bertieri. Proprio dagli stessi cittadini è, infatti, arrivata all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Giannini, la sollecitazione e poi la richiesta esplicita per promuovere la specifica intitolazione della piazza cittadina.

Una modalità concreta per ricordare l’attività del segretario, spesso andata oltre il semplice ruolo istituzionale, mostrando costantemente uno speciale attaccamento al territorio. Questo, hanno ricordato gli intervenuti alla cerimonia di inaugurazione che si è tenuta sabato scorso, è stato tangibile sia durante la sua attività lavorativa, terminata negli anni ’70, sia successivamente. "Silvano Bertieri è stato uno dei segretari comunali più stimati e benvoluti della nostra comunità – ha dichiarato a margine della cerimonia inaugurale il sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini –. Una figura mai dimenticata, che ha lasciato un segno profondo nella vita amministrativa e umana del nostro insieme di borghi. Questa bella e partecipata cerimonia è stata voluta fortemente dai cittadini e, in particolare, da Eginio Brondi, e ci ha permesso di ricordare una persona che tanto si è speso per Vergemoli. Siamo, dunque, particolarmente felici e orgogliosi di avergli intitolato questa nostra piazza, affinché la sua memoria resti viva nella storia del nostro territorio".

Silvano Bertieri, scomparso l’8 novembre del 2020, ha lasciato il suo segno professionale e umano anche nei cittadini di Barga e nelle sue passate amministrazioni comunali. Alla cerimonia hanno infatti partecipato, oltre alla famiglia, a diverse autorità locali, ai cittadini e ai rappresentanti istituzionali, anche l’attuale assessore del comune di Barga Marco Bonini, già sindaco per due mandati, dal 2009 al 2019, e ancora gli ex sindaci di Barga Mauro Campani e Alessandro Adami. Una concreta testimonianza di condivisione di intenti e di quanto, anche nella comunità di Barga, Silvano Bertieri abbia rappresentato e tuttora rappresenti un importante figura da non dimenticare.

Fiorella Corti