L’ultimo saluto al sindaco. Le parole dell’Arcivescovo: "Continuate il suo servizio"

Oggi, alle 16,30, nella pieve di San Giovanni Battista a Pieve Fosciana, si terrà il funerale del sindaco Francesco Angelini, scomparso prematuramente all’età di 71 anni, lasciando nel dolore la moglie Daniela, il fratello Valerio e tutti i suoi cari familiari e l’intero Comune pievarino. Sicuramente saranno presenti diverse centinaia di persone a dare l’ultimo saluto ad Angelini di cui possiamo sintetizzare la vita con tre sostantivi, quelli di maestro, amministratore pubblico e volontario. Tre attività che si sono continuamente integrate lungo tutta la sua vita.

La salma, giunta ieri nella tarda mattinata da Lucca, è stata esposta nella cappella del ex convento Sant’Anna, dove è stato recitato il Rosario. Da lunedì pomeriggio, appena si è diffusa la triste notizia, è stato un susseguirsi di attestati di solidarietà, affetto, vicinanza e partecipazione emotiva da parte di privati cittadini, autorità, politici e amministratori di ogni colore politico. Il suo terzo mandato da sindaco è stato anche caratterizzato da continui problemi di salute, ma non ha mai abbassato la guardia, continuando a lavorare per il suo Comune anche dal letto dell’ospedale dove ha effettuato anche le ultime firme da sindaco. Sono stati quelli sicuramente momenti di sollievo, in mezzo alla sofferenza, sapendo che stava spendendo le ultime sue energie per la popolazione di Pieve.

Negli ultimi anni sembrava aver avvertito che il tempo si stava accorciando. Ricordiamo nel marzo 2024 l’incontro conviviale con i suoi compagni delle Magistrali del diploma di 53 anni prima. Poi il ritrovo con i suoi compagni di calcio campioni provinciali Juniores con i colori biancorossi della Pieve e infine il libro sui 50 anni di fondazione del Cav, la storica struttura di volontariato, Protezione Civile e antincendio sorta a Pieve Fosciana, che in pratica aveva anticipato la nascita della Protezione Civile in Garfagnana.

Molto significativo infine il messaggio dell’arcivescovo di Lucca Palo Giulietti alla famiglia Angelini e all’intera comunità di Pieve Fosciana "... a tutti voi il compito, ora, di far vivere sempre quelle attenzioni alle esigenze degli altri, all’ascolto gentile e al servizio autentico, che il vostro Sindaco ha, con voi e per voi, vissuto".

