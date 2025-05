Grande successo per Lucca Social Arts

Un successo nel segno di creatività e inclusione. È grande la soddisfazione degli organizzatori di Lucca Social Arts, l’evento curato dall’associazione Artespressa che ha registrato la partecipazione di oltre 500 persone tra visitatori della mostra “Giocando si racconta” e partecipanti ai laboratori organizzati negli spazi della biblioteca civica Agorà, confermandosi come un appuntamento di riferimento per famiglie e educatori. Data l’ottima riuscita della terza edizione della manifestazione, è già in programma Lucca Social Arts Off, che sarà ospitata dalla Fondazione Lazzareschi di Porcari nel primo weekend di dicembre.

Grande entusiasmo per i laboratori creativi, tanti dei quali sold out, che hanno visto coinvolti 150 partecipanti nel fine settimana del 17 e 18 maggio. Bambini e genitori hanno vissuto un’esperienza condivisa di gioco, espressione e scoperta anche grazie alla “rete solidale” creatasi tra i partecipanti e le diverse anime che concorrono alla realizzazione di Lucca Social Arts, tutte realtà del territorio attive nel settore ludico-creativo.

Uno degli appuntamenti clou di “Off” a dicembre sarà una nuova mostra, grazie alla quale raccogliere fondi per il reparto di oncoematologia pediatrica di Pisa.