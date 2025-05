Donazione di sangue. Un cartoon dei ragazzi in collaborazione con l’Avis

Torna ad Altopascio ‘Cartoon School’, percorso formativo-didattico, realizzato dall’associazione culturale Koete e che si avvale della collaborazione di Avis Altopascio. Il progetto che ha preso il via lunedì 26, ha l’obiettivo di far realizzare un vero e proprio cartoon ai ragazzi tra gli 11 e i 14 anni che si cimenteranno con tutte le parti fondamentali di questo progetto, dall’ideazione, alla sceneggiatura, ai disegni, alla musica, al doppiaggio, fino all’animazione. Nato in Toscana, ‘Cartoon School’ in pochi anni ha raggiunto decine di scuole in tutta Italia e ha ottenuto il riconoscimento di ‘metodologia didattica’ da parte sia del Miur, sia dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma. Anche l’edizione 2025, quindi, per un’intera settimana, fino al 30 maggio, nella Mediateca del Comune di Altopascio e nelle aule dell’Istituto comprensivo, vedrà lo svolgersi di lezioni e laboratori di sceneggiatura, composizione di musica per immagini, animazione, doppiaggio e tecniche di produzioni audio-video, che serviranno alle ragazze e ragazzi di creare il loro cartoon.

La settimana si è aperta con l’incontro con i docenti: Mirko Fabbreschi, compositore, doppiatore e autore tv; il regista e animatore Franco Bianco e la musicista e videomaker Laura Salamone. Accanto a loro Nicola Calandriello e Marco Bendinelli, di Avis Altopascio, il dirigente scolastico Dario Salti, la sindaca di Altopascio Sara D’Ambrosio che ha sottolineato il valore del dono come punto centrale del progetto e il consigliere provinciale Federico Gilardetti, che ha invece incentrato il suo intervento sull’esperienza artistica e di come questa, anche nel mondo dei cartoon, possa divenire opportunità di lavoro futuro. Storica, poi, la collaborazione con Avis Altopascio che è quella più longeva, tanto che, in questi anni, centinaia di ragazzi e di famiglie sono stati coinvolti in queste attività.

Ma.Ste.