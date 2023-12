Vandalizzata la Maserati di Claudio Polonia della “Real Academy“

Misterioso episodio vandalico ai danni di Claudio Polonia, presidente della società sportiva Real Academy. Ignoti hanno infatti vandalizzato la sua auto Maserati parchieggiata vicino all’ingresso dell’impianto sportivo di San Cassiano a Vico: "Sei morto, Terrone vai via, Abusivo e Real merda, viva Barsanti", queste le scritte incise con un oggetto appuntito sulle fiancate della vettura insieme numerosi altri graffi. A scoprire l’accaduto è stato lo stesso Polonia ieri mattina. A quel punto si è diretto dai carabinieri della stazione di Borgo Giannotti per presentare denuncia.

“E’ stata una bruttissima sorpresa - ha commentato Claudio Polonia -. La sera prima ero andato al campo per parlare con lo staff e, quando stavo per andare via, mi sono accorto che l’auto non partiva. Allora ho preso la vettura che usiamo per portare i ragazzi alle partite. Al mattino quando sono tornato per prendere la Maserati ho visto quello che avevano fatto...".