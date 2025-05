“Dan John“ al posto della Ubik, apertura in estate

Meno libri più abbigliamento. E’ il riflesso della società di oggi ma è soprattutto un dato di fatto se si parla della centralissima via Fillungo e di un fondo prestigioso come quello della ex Ubik, vuoto da tempo. E’ notizia certa che il fondo è stato acquistato da Dan John, il noto brand di abbigliamento uomo che si lascerebbe il negozio al civico 109 sempre di via Fillungo angolo via San Giorgio (nella foto) per ampliarsi decisamente nei locali lasciati dalla storica libreria cittadina. Una svolta netta che dovrebbe essere “visibile“ e tangibile a stretto giro. Il trasferimento infatti dovrebbe avvenire nell’arco dell’estate, forse intorno a fine luglio.

La libreria Ubik è chiusa da un anno. Nessun cartello, qualcuno sperava si potesse trattare di una ristrutturazione. Invece quelle vetrine “fasciate“ non hanno dato spazio ad altre possibilità che non a quella di una amarissima resa. La gestione della Ubik era in affitto, invece Dan John ha acquistato il fondo sembra con l’intento di affittarne una parte. Un altro doloroso addio avvenuto negli ultimi tempi sempre in via Fillungo è stato quello del negozio “Lacoste“ che si è trasferito a Viareggio. Mentre non mettono certo la marcia indietro i negozi di souvenir, almeno tre hanno aperto di recente in via Fillungo, e altri cercano di farsi largo presentandosi con una disponibilità economica di fronte alla quale non tutti riescono a dire no.

Laura Sartini