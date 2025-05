L’assemblea degli abbonati. Premi per tutti

Proseguendo nel percorso di condivisione e dialogo che il Teatro del Giglio Giacomo Puccini ha avviato con il suo più affezionato pubblico, tutti gli Abbonati della Stagione teatrale 2024-2025 sono invitati a partecipare martedì 13 maggio alle ore 17 all’incontro programmato al Giglio con Giorgio Angelo Lazzarini (nella foto), Fulvio Spatarella e Cataldo Russo (amministratore unico, direttore generale e direttore artistico del teatro), al termine del quale verrà offerto un piccolo momento conviviale.

Sarà l’occasione per un confronto sulla Stagione teatrale che sta volgendo al termine, e per condividere novità e programmi per il futuro, un momento prezioso e significativo non solo per rafforzare il legame di fiducia e appartenenza tra l’istituzione culturale e il suo pubblico, ma anche per favorire un dialogo diretto e costruttivo che consenta di raccogliere impressioni, suggerimenti e aspettative, contribuendo così alla crescita condivisa del progetto culturale del Teatro del Giglio e al miglioramento continuo dell’offerta artistica in linea con i desideri e le esigenze della comunità teatrale.

Nel corso del pomeriggio, verranno regalate a tutti i partecipanti le spille Giglio350, ed estratte a sorte tra gli Abbonati presenti le venti medaglie “L’oncia del Centenario di Puccini” in puro argento realizzate dalla Zecca di Lucca in occasione delle celebrazioni dedicate a Giacomo Puccini nell’anno del centenario 2024. Per partecipare all’assemblea, il 13 maggio basterà presentare il proprio abbonamento e ritirare un ticket d’ingresso alla biglietteria del teatro, aperta a partire dalle 15.30.