Vinicio Fruzzetti non si ferma. Appello per Aido

Non si ferma Vinicio Fruzzetti (nella foto), vittima dell’aggressione di alcune sere fa in cui è stato accoltellato all’altezza della spalla, in via del Battistero. Ha ancora il braccio immobilizzato ma l’altro giorno non è voluto mancare all’incontro con il sindaco Pardini e con l’assessore alla sicurezza Bartolomei durante il quale ha ringraziato ancora le forze dell’ordine per l’intervento provvidenziale. Oggi, in veste di presidente dell’Aido Lucca – associazione per la donazione di organi – si adopera per lanciare il convegno del convegno sul trapianto polmonare che si terrà a Lucca, domani, a partire dalle 14.30 nella Sala Vincenzo Da Massa Carrara della Fondazione Crl in San Micheletto.

“Il Gruppo Comunale A.I.D.O. di Lucca ha compiuto da poco il 50° anniversario della sua fondazione, circostanza già celebrata con una Santa Messa nella cappella dell’Ospedale S. Luca, alla presenza delle famiglie dei donatori defunti – ricorda Fruzzetti –. Per questo la Sezione provinciale in accordo con l’Equipe del trapianto polmonare, diretta dal Prof. Luca Luzzi, del Policlinico Le Scotte di Siena e in sinergia con la Lega Italiana per la Fibrosi Cistica sede Toscana, ha organizzato un Convegno sul trapianto polmonare, uno dei più difficili interventi in questo settore dal titolo “Un nuovo Respiro di Vita” – Il trapianto polmonare. Lo scopo di questo convegno è quello di far comprendere ad una platea di persone consapevoli che il trapianto si può effettuare sono grazie alla donazione e la donazione la possiamo compiere solo noi, con un gesto di amore, un atto di grande altruismo e di generosità, che peraltro non ci costa assolutamente niente“.