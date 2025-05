Tombola di solidarietà della Croce Rossa. Occasione per aiutare gli altri divertendosi

Un’occasione per stare insieme, divertirsi e sostenere concretamente le attività socio-assistenziali della Croce Rossa Italiana del Comitato di Lucca. A partire dal mese di maggio, prenderanno il via gli appuntamenti con la “Tombola di Solidarietà”, evento organizzato dai volontari della Croce Rossa per raccogliere fondi a favore dei servizi rivolti alla cittadinanza.

I primi due incontri si terranno domenica 18 maggio e domenica 15 giugno, dalle ore 16 alle 18, nei locali della sede dell’associazione in via Carlo Piaggia 421, a San Filippo. La Tombola di Solidarietà proseguirà anche dopo l’estate, con ulteriori appuntamenti già in calendario: 7 settembre, 12 ottobre, 9 novembre e 14 dicembre. L’iniziativa è aperta a tutti, in un clima di accoglienza e partecipazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 333 4923298. Il ricavato della Tombola di solidarietà, come rivela il nome, sarà devoluto alle attività socio-assistenziali del comitato di Lucca.

La Croce Rossa Italiana Comitato di Lucca, articolazione territoriale dell’Associazione Nazionale, è presente sul territorio lucchese dall’anno 1886, con tantissimi volontari costantemente in prima linea.