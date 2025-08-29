Rapinato del monopattino alla Stazione

LUCCAAncora un’aggressione alla stazione ferroviaria di Lucca, questa volta in pieno giorno. Un giovane operaio di origine marocchina, regolare sul territorio nazionale, è rimasto vittima di una rapina violenta mentre stava andando, come ogni mattina, con il suo monopattino a prendere il treno per Viareggio, dove si trova il cantiere navale nel quale lavora.

Tutto è successo intorno alle 8 del 27 agosto, quando davanti al ‘cancellone’ che porta al sottopasso, il 27enne è stato avvicinato da due connazionali che, con tono minaccioso, gli hanno chiesto 50 euro. Al rifiuto del ragazzo di consegnare la somma di denaro, i due malviventi hanno iniziato ad aggredirlo. Prima verbalmente, minacciando di portargli via il monopattino, poi, vedendo che non cedeva, hanno tentato di strapparglielo con la forza. In poco tempo la situazione è degenerata: uno dei due aggressori ha lanciato una prima bottiglia di birra, schivata dalla vittima. Allora il secondo aggressore ne ha rotta un’altra e, tenendola per il collo di vetro appuntito, ha colpito il giovane al fianco sinistro, provocandogli una ferita.

Sanguinante a spavento, il ragazzo ha allora lasciato andare il monopattino, portato via dai due rapinatori che si sono dati alla fuga passando per piazza Curtatone e dirigendosi verso il centro storico. Ma la loro corsa è durata poco. Grazie alla segnalazione immediata al 112 e all’arrivo sul posto della polizia ferroviaria – che ha descritto abbigliamento e direzione dei rapinatori alla sala operativa della questura - i malviventi sono subito stati intercettati e bloccati sulle Mura all’altezza della stazione dalla squadra volanti. Con loro avevano anche il monopattino appena rubato. I due autori della rapina, di 32 e 31 anni, irregolari sul territorio, senza fissa dimora e con precedenti specifici, sono stati arrestati e, dopo le formalità di rito, portati al carcere San Giorgio, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nel mentre la vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove ha ricevuto alcuni punti di sutura per la ferita – per fortuna superficiale – al fianco sinistro, giudicata guaribile in 7 giorni. Anche il monopattino è stato riconsegnato al 27enne, che ha potuto dimostrare di essere il legittimo proprietario mostrando agli agenti lo scontrino di acquisto del mezzo – al costo di 399 euro – al Mediaworld proprio a inizio mese.

Jessica Quilici