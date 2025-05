Rapina a Lucca: arrestato un 20enne estradato dalla Germania

Lucca, 28 maggio 2025 – La polizia di Lucca ha arrestato un giovane cittadino rumeno, di 20 anni, accusato di aver perpetrato una rapina in un bancomat lo scorso agosto 2023. Dopo aver scontato una pena detentiva in Germania per reati simili, l'uomo è stato estradato. La rapina si è verificata il 30 agosto presso un Atm situato in piazza San Michele, dove un anziano di 72 anni si accingeva a prelevare contanti.

Durante l'attesa del denaro, un uomo si è frapposto tra lui e lo sportello, sostenendo che fosse fuori uso. Contemporaneamente, un complice ha iniziato a spingerlo, tentando di allontanarlo dall'Atm. I due malviventi, approfittando della confusione, sono fuggiti con un bottino di 1.200 euro. L'indagine della squadra mobile ha permesso di identificare due sospetti: un cittadino belga e il giovane rumeno.

Il cittadino belga è stato catturato il 20 giugno dello scorso anno all'aeroporto di Fiumicino al suo ritorno dall’Italia, proveniente da Barcellona. D'altra parte, il giovane rumeno è stato arrestato in Germania, a Duisburg, dove era già detenuto. In seguito alle indagini condotte, è stato emesso un mandato di arresto europeo dalla Procura di Lucca, e lo scorso martedì 27 maggio, la consegna alle autorità italiane è avvenuta all'aeroporto di Fiumicino, dove è stato affidato alla Polizia di Frontiera, al fine di presentarsi dinanzi all'Autorità Giudiziaria.