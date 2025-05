Rapinata sotto casa. I ladri la spingono in auto e le strappano l’orologio

Stava parcheggiando sotto casa dopo aver preso il figlio a scuola, ignara di essere finita nel mirino di due ladri che l’avevano seguita in sella a uno scooter e che l’hanno spintonata strappandole dal polso un orologio da 70mila euro. Una rapina vera e propria quella avvenuta lunedì verso le 14,30 in via da Vinci, a Tonfano, dove risiede la donna, classe 1981. I due, che indossavano un casco integrale, sono poi fuggiti facendo perdere le proprie tracce, con la polizia del commissariato di Forte dei Marmi attualmente impegnata a individuarli attraverso testimonianze e filmati delle telecamere presenti in zona.

Il "colpo" è stato improvviso e fulmineo. Dopo essere tornata a casa, la 44enne ha fatto scendere il figlio e ha parcheggiato la macchina come fa ogni giorno. Senza rendersi conto, però, che era stata pedinata a distanza dai due malviventi che sono sbucati dal nulla in sella allo scooter. Quello che stava dietro il conducente l’ha spintonata all’interno dell’aiuto e trattenendola per un braccio le ha sfilato un "Patek" del valore di 70mila euro. Alla donna non è rimasto che sporgere denuncia alla polizia, i cui accertamenti sono in corso nella speranza che gli elementi raccolti possano consentire di risalire all’identità dei due rapinatori.

Si rivolgerà invece ai carabinieri della stazione di Pietrasanta un’anziana di 90 anni raggirata sabato scorso da una giovane che ha finto di cercare lavoro come badante. Il fatto è avvenuto al mattino lungo la Sarzanese, in zona Vecchiuccio. L’anziana stava tornando a casa dopo aver fatto la spesa, ma una volta arrivata fuori dal cancello è stata fermata da una ragazza bionda, di bell’aspetto, con accento italiano – non versiliese – che ha cominciato a farle delle domande evitando, inizialmente, qualsiasi contatto. La giovane ha raccontato che stava cercando un lavoro da badante, ma l’anziana, forse fiutando qualcosa, le ha risposto che non ne aveva bisogno e che l’avrebbe avvisata, semmai, in caso di eventuali notizie. È stato allora che la ragazza l’ha salutata abbracciandola. La 90enne se n’è accorta soltanto la sera stessa mentre raccontava l’episodio ad alcuni amici durante una cena al ristorante. Si è toccata il collo e ha capito di non indossare più il regalo che le aveva fatto il suo futuro marito.

Daniele Masseglia