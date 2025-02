Ragazza scomparsa a Lucca. Ore di apprensione per la giovane Gaia Celoni

Lucca, 23 febbraio 2025 – Sono ore di apprensione a Lucca per la scomparsa di una ragazza di 15 anni. Si chiama Gaia Celoni e di lei non si hanno più notizie dalle 20,30 di ieri sera 22 febbraio. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città: i social sono letteralmente invasi dalla foto della giovane, con appelli accorati a chiunque abbia notizie di farsi vivo con la famiglia.

Del caso si sta occupando anche il sindaco Mario Pardini in prima persona: sia lui che il Comune, attraverso i profili Facebook, hanno pubblicato una serie di informazioni utili alle ricerche. “Da ieri sera, sabato 22 febbraio, alle ore 20:30 è scomparsa nel centro di Lucca questa ragazza: si chiama Gaia Celoni, ha 15 anni, indossa dei jeans stretti blu, un piumino nero con cappuccio e delle scarpe sportive bianche. Ha occhi chiari, lunghi capelli rossi e ricci. Nell’esprimere vicinanza alla famiglia in queste ore di apprensione, il nostro appello per chiunque avesse notizia di Gaia è di avvertire immediatamente le forze dell’ordine, che stanno cercando la ragazza”, scrive lo stesso Pardini.

Anche il padre Fabio, sempre attraverso i social, ha pubblicato un invito accorato nei confronti di chiunque l’avesse vista. La ragazza era in città a Lucca, ma ad un certo punto non ha più dato notizie di sé.