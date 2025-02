Avvistata l’anziana sparita: "Ha chiesto l’acqua ma poi è uscita subito"

La donna scomparsa avvistata forse a Pietrasanta: Bruna Tomei, 74 anni, è sparita dalla sua casa di Salapreti Alto nella notte tra domenica e lunedì e ieri si è sparsa la voce che qualcuno l’avesse riconosciuta nella città vicina. "Ha chiesto una bottiglietta d’acqua ed è uscita subito". Questo il racconto della titolare della pizzeria in cui sarebbe entrata assetata e trafelata. Come avrebbe percorso Brunella tutti i chilometri che separano le due città? Sarebbe salita su un mezzo di trasporto? In tre giorni nessuno l’ha riconosciuta in ciabatte e fazzoletto rosso in testa? Domande a cui tutta la comunità camaiorese spera di dare un senso ed un riscontro positivo, aggrappandosi ad ogni possibile scenario.

Intanto gli accertamenti e le ricerche dell’anziana vanno avanti da parte delle associazioni Penelope e di volontari. La centrale operativa allestita nel parcheggio del supermercato Sigma di via Roma è stata smantellata e i Vigili del Fuoco si sono spostati con qualche mezzo nella vicina sede della Misericordia di Camaiore. La ragazza che aveva lanciato il primo allarme social, Alessia Petrucci, figlia della badante della Tomei, con un secondo post ha fatto presente questo avvistamento avvenuto a Pietrasanta riaccendendo speranze e fiducia nel ritrovamento di Brunella. E qualcuno del suo paese assicura che domenica scorsa Brunella era presente alla messa nella chiesina del posto: la mattina di lunedì, quando la badante è giunta alla sua abitazione, non l’ha trovata e da lì nessuna traccia salvo quest’ultima novità ancora da vagliare.

"Mercoledì intorno alle 10.30 – afferma la titolare della pizzeria Moriconi di piazza Matteotti – è entrata una donna anziana, che corrisponde alla descrizione della signora scomparsa, ed ha chiesto una bottiglietta d’acqua. Era molto trafelata ed arrossata in viso e, dato che la pizzeria era piena di gente, e lei sembrava essere parecchio assetata e di fretta, non ho voluto soldi e le ho fatto cenno di andare. Così lei è uscita… Quando poi, più tardi, sono venuti i vigili a chiedere informazioni facendomi vedere la foto della Tomei e l’abbigliamento, mi sono resa conto che la persona entrata nel locale somigliava molto a quella scomparsa".

Isabella Piaceri