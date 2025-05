“Presidio per la Valmet oggi lungo il percorso“

Dopo l’annuncio dei 22 licenziamenti alla Valmet, i lavoratori “hanno deciso di manifestare oggi lungo il percorso del Giro d’Italia, per comunicare a tutti la scelta perversa della proprietà che per dare valore al titolo in borsa ha scelto di tagliare il personale anche a Lucca, dove fino a pochi giorni fa erano aperte selezioni per nuove assunzioni“.

“Una scelta – denuncia la Fiom Cgil Lucca – che non ha alcun fondamento industriale, dati i brillanti risultati dei ricavi, dell’utile di bilancio e degli ordini che coprono la produzione già oggi per tutto il 2026. Una scelta da contrastare anche attraverso la definizione di un piano industriale di sviluppo che ad oggi risulta ancora mancante per Valmet a Lucca e che rischia di non garantire il futuro in termini di investimenti e di tutto il settore converting di cui Perini e Korber hanno sempre rappresentato la leadership mondiale“.

“Per questo – prosegue la Fiom Cgil – sollecitiamo l’interesse delle Istituzioni, affinché questa scelta a nostro avviso sciagurata possa trasformarsi in un consolidamento e una garanzia per occupati, filiera e territorio.

Abbiamo richiesto nel frattempo un incontro con il Prefetto di Lucca e all’unità di crisi lavoro della Regione Toscana, affinché niente sia lasciato al caso: il nostro territorio e la nostra Regione non possono essere terreno di speculazione, devono essere occasione come già accade per altri competitor, per fare impresa seriamente, creare condizioni di crescita e dare buona occupazione, non per distruggere il lavoro e fare finanza“.

Il presidio organizzato dai lavoratori degli stabilimenti Valmet di Lucca che verrà svolto lungo il tracciato del Giro d’Italia in via Diodati (all’incirca all’altezza della pasticceria Lady B) fin dalla partenza della cronometro Lucca-Pisa, ma con un picco della concentrazione dei lavoratori previsto attorno alle 15.

Intanto anche il Forum della Pace di Lucca annuncia che oggi in occasione della cronometro terrà un presidio per protestare contro il genocidio in corso in Palestina da parte del governo israeliano. Il presidio si svolgerà in occasione della tappa del Giro d’Italia oggi pomeriggio “fuori dalla Porta Elisa sul lato destro della strada“. “Si richiede un immediato cessate il fuoco ed il rifornimento di cibo e medicine alla popolazione palestinese. Si invitano i cittadini lucchesi a partecipare con le bandiere della Palestina e della pace“.