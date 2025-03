Più posti negli asili nido. Il Comune cerca i privati

Il Comune di Porcari intende raccogliere manifestazioni di interesse alla stipula di una convenzione per creare una riserva di posti negli asili per bambini presso i servizi educativi privati per l’anno 2025-2026. Lo scopo è quello di aumentare l’offerta per la prima infanzia a disposizione delle famiglie con figli tra 3 e 36 mesi d’età, residenti nel Comune e garantire il funzionamento del sistema integrato dei servizi educativi pubblici e privati. Con questa procedura si intende effettuare una ricognizione per individuare i gestori di servizi educativi interessati, la convenzione con questi ultimi sarà per un numero minimo di 11 posti complessivi.

I requisiti di partecipazione: asili nido privati autorizzati, micronidi privati autorizzati, spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da 12 a 36 mesi affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative che non prevedono il servizio mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di 5 ore giornaliere. Le richieste devono essere recapitate entro il 30 aprile o con invio di una pec a [email protected]; oppure consegnate al protocollo del Municipio, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Sarà riconosciuto al Gestore un importo massimo per posto bambino di 7.670 euro, a fronte dell’effettivo utilizzo di posti al fine di eliminare o ridurre la retta di frequenza a carico della famiglia.

Massimo Stefanini