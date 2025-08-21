Piazza Giardino a Barga. Parte il percorso per un progetto condiviso

Si intitola "Come immagini la piazza del Giardino?", l’inontro pubblico inerente la futura rivisitazione di Piazza Pascoli, organizzano un incontro pubblico i Custodi degli Alberi e del Suolo, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Un incontro con la comunità per ascoltare e proporre idee sul futuro di Piazza Pascoli.

"E’ un luogo simbolico importante per tutto il paese – spiegano gli organizzatori dell’incontro – È un po’ come il Duomo un simbolo fondamentale di Barga e dunque è giusto che la comunità di Barga qui trovi spazi per esprimersi e per scambiarsi idee e visioni".

L’appuntamento è per domenica 24 agosto alle ore 21, naturalmente in piazza Pascoli. Dopo una breve introduzione verrà presentata, con la moderazione di Antonio Cinquini, una bozza di progetto realizzata da un architetto locale; una bozza che ha come unica funzione l’essere il punto di partenza della discussione al fine di poter condividere le istanze e le idee di tutti i cittadini.

Ecco perché sarà dato spazio alla proposta di idee della gente. Prenotandosi (si può anche farlo preventivamente ai numeri 348 6920242 e 377 2313608) sarà possibile parlare e dire la propria. Durante la serata verranno proiettate anche delle slides che mostreranno come era un tempo la piazza; verranno mostrati anche disegni di bambini dedicati alla piazza ed altri contributi in immagini di architetti e professionisti: "che si sono espressi per invocare la bellezza della piazza", dicono i Custodi.

Chi non vorrà intervenire avrà a disposizione anche degli stampati da compilare per esprimere la propria opinione.

"Alla fine l’incontro vuole essere uno spazio di ascolto profondo e di confronto – dicono i Custodi – tutto poi verrà messo per iscritto e presentato all’Amministrazione Comunale ed a chi dovrà decidere sul futuro della piazza, affinché tengano conto anche di queste idee ed istanze nel momento in cui affideranno a un progettista il compito di redìgere il progetto".

Luca Galeotti