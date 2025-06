La promozione turistica. Una nuova campagna per ”rilanciare” Barga

Barga, 1 giugno 2025 – Nella sala consiliare di palazzo Pancrazi, l’amministrazione comunale, insieme alle realtà e alle associazioni del territorio che hanno sostenuto l’iniziativa, ha presentato il nuovo materiale di accoglienza turistica sviluppato negli ultimi mesi.

Obiettivo, ‘svecchiare‘ il vecchio materiale aggiungendo originali proposte e puntare forte sulle campagne social e non solo. In collaborazione con la casa editrice Pacini Fazzi di Lucca, sono state intanto realizzate due pubblicazioni per raccontare Barga e il suo territorio tra cui una guida per bambini, ideata dalle giovani Silvia Cecchini ed Elena Pellinacci con supervisione storica di Sara Moscardini, che racconta in modo giocoso dal centro storico fino alla casina della Befana, offrendo ai più piccoli un’esperienza educativa e divertente fra storia e tradizioni. Un’idea originale, che ha pochi eguali ma che, come sottolineato anche da Francesca Fazzi della casa editrice, in un mercato in costante crescita nell’ambito delle pubblicazioni turistiche dedicate ai bambini, è sicuramente all’avanguardia.

E’ stata poi realizzata una guida turistica che, partendo dal centro storico, accompagna il visitatore alla scoperta dei principali punti d’interesse della città e delle sue frazioni, illustrandone storia e tradizioni. I testi sono a cura di Sara Moscardini, con fotografie dell’artista barghigiana Caterina Salvi.

L’autrice ha raccontato di essersi ispirata alle due guide storiche di Barga; la prima realizzata da Bruno Sereni e l’altra da Antonio Nardini. A completamento del materiale, sono state prodotte due brochure dedicate al centro commerciale di Fornaci ed a Casa Pascoli: saranno distribuite anche negli uffici turistici limitrofi per promuovere Barga tra i visitatori della Media Valle e Garfagnana e di Lucca.

Durante l’evento è stato presentato anche uno dei nuovi quattro video promozionali del territorio : saranno pubblicati sulle pagine social del Comune (Facebook e Instagram), che stanno diventando veri e propri canali di promozione turistica come ha evidenziato il consigliere Sergio Suffredini. Infine, una campagna social che partirà nei prossimi giorni che attraverso post sponsorizzati e video per intercettare il turismo alla ricerca di esperienze autentiche, natura e tranquillità.

Luca Galeotti