Festa della Repubblica a Fornaci. Riconoscimenti agli sportivi

E’ iniziato il conto alla rovescia per la tradizionale festa che a Fornaci celebra innanzitutto il 2 giugno, la festa della Repubblica, ma anche il compleanno del centro commerciale naturale. Quest’anno il calendario aiuta visto che il giorno festivo del 2 giugno cade subito dopo la domenica e così la festa fornacina inizierà proprio il 1° giugno, organizzata dal CIPAF Centro commerciale Naturale di Fornaci di Barga in collaborazione con Comune di Barga e le Associazioni del Territorio e con il patrocinio della Camera di Commercio e Regione Toscana. Si parte appunto domenica in Piazza IV Novembre con la presenza, anche per questa edizione, del Local Street Food – "La Sagra delle Sagre" dove le associazioni e le realtà del territorio propongono le loro specialità: Fornaci 2.0 (bomboloni, pasta fritta e birra artigianale), Sagra della porchetta Villetta (porchetta), Festa della Rovella Fornaci (pesce fritto), Circolo S. Jacopo Lammari (tordelli e zuppa), Norcini a Castello (tagliere misto e zuppa selvaggia), U.S.D. Fornaci 1928 (cacciucco), Donatori Fidas Fornaci di Barga (bevande), Nutini - Ciccia in strada (hamburger e grigliata). Ad accompagnare la serata dalle ore 21 si ballerà in piazza con "I CIAO".

Lunedì 2 giugno Fornaci vi aspetta con un grande salotto all’aperto, via della Repubblica che sarà chiusa al traffico dalle 9.30 del mattino, divenendo una grande isola pedonale, con tanti negozi che con l’occasione scenderanno in strada. I negozi saranno naturalmente aperti per tutta la giornata e lungo la strada saranno proposte anche tante attività che si susseguiranno durante tutta la giornata: musica, presentazione di associazioni Sportive e di volontariato. In via Medi e dintorni sarà anche presente il mercato ambulante straordinario. Tra le iniziative della giornata alle 10 quella più istituzionale con le celebrazioni della Festa della Repubblica in Piazza IV Novembre; alle 16 esibizione di Live sax; alle 16.30 lo spettacolo canoro del Coro dei bambini "Chiacchiere Sonore"; alle 17.30 le premiazioni degli sportivi barghigiani che si sono messi in evidenza a cura dell’Amministrazione Comunale di Barga e alle 18 la presentazione di Fornaci senza frontiere.

