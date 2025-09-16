L’Italia sia solida con la Nato

L'Italia sia solida con la Nato
CronacaPianificazione del territorio. L’Unione dei Comuni approva il Piano intercomunale
16 set 2025
REDAZIONE LUCCA
Pianificazione del territorio. L’Unione dei Comuni approva il Piano intercomunale

Raffaella Mariani: "Consentirà di disciplinare le aree urbanizzate e agricole"

L’Unione Comuni Garfagnana si avvia ad avere una pianificazione unica per tutto il territorio, un disegno complessivo che salvaguarda e valorizza le specificità locali. La Giunta dell’Ente ha infatti approvato il Piano operativo Intercomunale con le contro-deduzioni e gli adeguamenti effettuati dai tecnici incaricati a seguito delle 850 osservazioni giunte da Enti e privati.

Una volta ottenuta la conformazione in sede regionale, il piano passerà nuovamente ai 14 consigli comunali per la definitiva approvazione e quindi l’entrata in vigore del nuovo piano. Entrerà quindi in vigore ufficialmente dopo l’approvazione di tutte le delibere e la pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

"Il Piano operativo intercomunale – ha dichiarato la presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani – riveste un’importanza strategica in quanto permette di disciplinare le aree urbanizzate e agricole realizzando un coordinamento territoriale di particolare spessore per una visione moderna e dinamica dello sviluppo eco-compatibile e sostenibile del territorio. Un particolare ringraziamento ai sindaci e agli amministratori comunali che hanno fortemente creduto in questo progetto consentendo di realizzare sinergie operative che hanno abbattuto i costi e permesso di utilizzare regole omogenee in tutto il territorio. Uno strumento che rappresenta un unicum per il numero di Comuni coinvolti, con un notevole risparmio di tempo e risorse per un servizio qualitativamente migliore che tiene in considerazione e valorizza la diversità e specificità del territorio".

Il Piano strutturale che ha interessato tutti i Comuni dell’Unione e ha ricevuto il plauso della Regione Toscana e l’approvazione a livello nazionale nella Conferenza dell’Istituto Nazionale di Urbanistica. Il Piano Operativo Intercomunale è coordinato dal Servizio di pianificazione urbanistica dell’Unione Comuni Garfagnana, in collaborazione con i 14 Uffici tecnici dei Comuni che costituiscono l’Ente.

La stesura del piano ha interessato diversi studi professionali con il coinvolgimento di architetti, pianificatori, ingegneri, geologi, paesaggisti, agronomi e forestali.

Dino Magistrelli

© Riproduzione riservata