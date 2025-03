Per “Lucca Bimbi“ apre la biglietteria online. Tante le novità 2025

È ufficialmente aperta la biglietteria online per partecipare alla nona edizione di Lucca Bimbi, la più grande manifestazione toscana dedicata ai bambini (da 2 a 12 anni) e alle famiglie, che si terrà il 10 e l’11 maggio al Real Collegio di Lucca. Su www.luccabimbi.com/biglietti è già possibile acquistare i biglietti, in modo da potersi assicurare l’accesso all’evento: per una migliore organizzazione, infatti, l’acquisto dei biglietti quest’anno sarà solo in modalità online, la biglietteria fisica in loco verrà attivata solo se rimarranno disponibilità.

Tante le novità di questa edizione: dalla nuova area gonfiabili alle sale riservate agli sport, dai laboratori creativi a quelli musicali. Ma anche nuove avventure come il “Viaggio nel Tempo”, la “VR Dinosaur Experience”, e “Pompieropoli”; spazi gioco con le Lego e i giochi giganti, spettacoli e meet and great con i personaggi delle favole e dei cartoni animati più amati di sempre. È quindi iniziato il conto alla rovescia per la manifestazione ideata da Vitalba Scalia e organizzata e promossa da Conexo APS, con il gratuito patrocinio del Comune di Lucca.